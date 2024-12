Jacqueline Luna Di Giacomo ha partorito: è nato il primo figlio di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha partorito: è nato il primo figlio, frutto del bellissimo amore che da anni la lega a Ultimo.

Una notizia che i fan aspettavano con trepidazione: Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono diventati genitori. La figlia di Heather Parisi ha partorito il primo figlio, un bel maschietto, un baby Moriconi tutto da coccolare e riempire di baci.

Jacqueline Luna Di Giacomo ha partorito: l’annuncio

Lo scorso 24 giugno, durante un concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato che presto sarebbero diventati genitori. La notizia ha entusiasmato le oltre 60mila persone presenti all’evento ed è diventata virale sui social in un battito di ciglia. Oggi, a distanza di qualche mese da quel momento, la fidanzata del cantautore romano ha partorito.

Jacqueline Luna e Niccolò Moriconi – questo il nome vero dell’artista – hanno accolto in famiglia un bellissimo maschietto. Il bambino è arrivato a riempire la loro vita dopo quattro anni di fidanzamento e per entrambi è stata una gioia immensa.

Ecco il post del cantante pubblicato su Instagram:



“Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria‘, sorriderò e saprò da chi ha preso”, ha scritto su Instagram Ultimo quando ancora immaginava che tipo di papà sarebbe stato. Adesso che stringe suo figlio tra le braccia potrà finalmente mettere in pratica quello che fino ad oggi ha solo pensato.

Jacqueline Luna Di Giacomo: che mamma sarà?

Jacqueline Luna Di Giacomo, così come Ultimo, ha immaginato per nove mesi come sarebbe stato diventare mamma a 24 anni. Adesso che ha partorito potrà davvero mettersi alla prova, con quei due occhioni che hanno “la precedenza su tutto“. Che madre sarà^ Prima di stringere il figlio tra le braccia aveva già le idee ben chiare:

“Io da mamma userò la mia giovane saggezza per fargli conoscere più sfumature della vita ed emozioni possibili, convinta già adesso di avere da imparare altrettanto io da lui. Ed ogni volta che verrà da me piangendo, gli sussurrerò quello che mi ha insegnato il suo papà in questi anni… è tutto un gioco e vince chi sorride!!!“.