Dal “ritorno” di Ilary Blasi al nuovo amore di Anna Falchi: i migliori gossip della settimana

Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social in questi giorni: ecco quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente carichi di notizie dal mondo della televisione, dei social e in generale dello spettacolo. Nuovi amori, come quello di Anna Falchi, pizzicata con una giovane dolce metà. Ma anche il grande ritorno ufficiale di Ilary Blasi, per lo meno quello del docufilm dedicato alla sua vita. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 25 al 29 novembre 2024.

I gossip della settimana: il ritorno di Ilary Blasi

Indubbiamente la notizia più “importante” della settimana: il ritorno del docufilm dedicato alla vita di Ilary Blasi. Arriva la seconda parte di Unica che vede protagonista la showgirl.

Ilary, serie Netflix. Photo credit: Netflix

Netflix e la stessa Blasi hanno condiviso il trailer ufficiale dell’opera dedicata appunto alla presentatrice che ha già fatto capire le sue intenzioni: “Io stupisco sempre”…

La “cacciata” di Angelo Madonia da Ballando

Angelo Madonia

Piccolo salto ad inizio settimana quando è arrivata, da Ballando con le Stelle, la notizia della “cacciata” di Angelo Madonia.

Rai e programma hanno deciso di far fuori il ballerino professionista per alcuni comportamenti che non sono stati accettati. Il danzatore, che ha già fatto le sue scuse, ha lasciato sola Federica Pellegrini che, ora, è stata affiancata da Samuel Peron.

Nuovo amore per Anna Falchi

Anna Falchi

Attenzione, attenzione: Anna Falchi ha un nuovo amore! Pare proprio che la bella conduttrice abbia ritrovato la felicità accanto ad un ragazzo molto più giovane di lei.

Diva e Donna ha spiegato che la donna abbia al suo fianco Theo Napolitano, un architetto romano di 31 anni, ben 21 anni più giovane di lei.

La lite tra Elodie e Iannone

Elodie

Piccole tensioni tra Elodie e il fidanzato Andrea Iannone. I due sono stati beccati in pieno litigio in un locale di Roma. La cantante e l’ex centauro di MotoGP, al netto di un rapporto che sembra sempre essere ottimale, hanno avuto una lite importante con l’artista che è stata descritta da Gente come molto adirata.

Lutto per Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone

Un terribile lutto ha colpito in queste ore Alessandro Cecchi Paone. Infatti, il noto volto tv ha perso sua madre, la signora Paola Maria Marini. La donna aveva 88 anni e il figlio lo ha comunicato sui social con un post molto sentito con scritto: “Ciao Mamma”.