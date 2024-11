Colpo di scena a Ballando con le Stelle: “cacciato” Madonia

Angelo Madonia non farà più parte di Ballando con le Stelle: l’annuncio della trasmissione e della Rai sul noto ballerino.

Dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli sembrano essere arrivati seri provvedimenti per il ballerino professionista, accoppiato con Federica Pellegrini. Il danzatore, infatti, è stato “cacciato” dalla trasmissione a seguito dei recenti episodi durante il programma e, crediamo, anche nel dietro le quinte.

Angelo Madonia “cacciato” da Ballando con le Stelle

Niente più Ballando con le Stelle per Angelo Madonia. Il ballerino professionista, in questa edizione inizialmente accoppiato a Federica Pellegrini, infatti, sembra essere stato cacciato in modo ufficiale dalla Rai e dal programma di Milly Carlucci.

Milly Carlucci e Paolo Belli

Attraverso una nota stampa della Rai e di Ballando, ripresa da Il Mattino e da Fanpage, infatti, si apprende: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

La lite con Selvaggia Lucarelli

Come noto, nell’ultima puntata di Ballando Madonia si era ritrovato ad avere un duro scontro con Selvaggia Lucarelli. In quella occasione, i due si erano reciprocamente appellati dandosi del “rosicone” e della “rosicona” a seguito di una discussione partita per alcuni riferimenti della giudice anche a Sonia Bruganelli, attuale fidanzata del danzatore.

Una situazione che ha portato Federica Pellegrini a rilasciare le classiche interviste di rito post esibizione in solitaria e, a quanto pare, anche ad alcuni comportamenti sopra le righe del ballerino che non sembrano essere passate inosservate ai vertici Rai e alla Carlucci.