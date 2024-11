Curioso retroscena svelato da Selvaggia Lucarelli in merito alle querele ricevute ed in particolare a quelle mosse nei suoi confronti da Fedez.

Pungente, forse anche troppo. Selvaggia Lucarelli non è certo una che si tira indietro quando si tratta di dare un giudizio su una questione e su una persona e questo, per sua sfortuna, le comporta spesso delle conseguenze. Intervenuta al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’, la penna graffiante ha parlato delle querele ricevute, comprese quella mosse nei suoi confronti dal “nemico” Fedez.

Selvaggia Lucarelli e le querele di Fedez

Parlando ospite al podcast di Cattelan ‘Supernova’, Selvaggia Lucarelli ha affrontato il tema delle querele ricevute nella sua vita da giornalista. “Il penale non mi dà tanta ansia perché mi condanneranno a due mesi per aver detto ‘bimbominc**a’. Ma al civile quando ti arrivano richieste di 150mila euro, tipo Fedez… lì capisci”.

Selvaggia Lucarelli

E a proposito di Fedez, con cui è noto un certo astio, la Lucarelli ha aggiunto: “Me ne ha fatte due, una da 150 e una da 50 mila. Lì inizi un po’ a temere. Io non ho mai querelato. Ho sempre pensato che avessimo una posizione dominante per poterci rispondere reciprocamente, con dei botta e risposta in una dimensione identica”.

La differenza tra scrivere su un giornale e sui social

La giudice di Ballando ha sottolineato ancora alcune differenze legate al suo lavoro: “Se tu scrivi su un giornale sei ovviamente affiancato dai legali di esso, per cui hai comunque l’editore. Mentre se invece scrivi una cosa sui social che infastidisce, gli avvocati te li paghi tu. Quindi era diventato costoso farlo sui social. Io so già che quando scrivo un articolo mi arrivano delle querele…”, ha detto ancora al podcast la Lucarelli.

“Come funzionano le querele? Alcuni ti chiedono risarcimenti con azioni civili. Possono andare anche avanti anni. Altri corrono inspiegabilmente, altri vanno rapidamente, dipende da chi lo fa”.