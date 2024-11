Stefano De Martino: “Ecco quando mio figlio Santiago mi ha commosso”

Il noto conduttore Stefano De Martino ha raccontato alcuni aspetti inediti del suo rapporto speciale con il figlio Santiago.

Non solo il successo con le donne e nel lavoro, Stefano De Martino ha raccontato a Vanity Fair, in occasione dell’evento Vanity Fair Stories, diversi aneddoti legati al suo essere padre. Il presentatore è orgogliosamente genitore di Santiago, avuto da Belen, e ha confessato aspetti di vita quotidiana passati col figlio come l’ultima volta che il ragazzino lo ha fatto emozionare fino alle lacrime.

Stefano De Martino e il rapporto con Santiago

Uno Stefano De Martino inedito si è raccontato, come detto, a Vanity Fair. Il conduttore di Affari Tuoi ha svelato un lato molto bello e dolce, quello da padre di Santiago. Proprio sul ragazzo, il presentatore ha raccontato: “L’ultima volta che mi ha commosso mio figlio? È quando ha utilizzato un modo di dire una cosa che mi ha emozionato tanto”.

“Spesso capita più a noi genitori nei confronti dei figli avere quei raptus d’amore che lo prendi lo abbracci e lo stringi”, ha proseguito Stefano.

Stefano de Martino

“Noi eravamo in casa da due tre giorni insieme, non era da poco che ci eravamo rivisti eh, lui mi guarda e mi fa: ‘Papà vieni qua che ho un attacco d’amore’. E mi ha abbracciato e mi ha baciato’. Proprio quel modo di dire è diventato “un nostro lessico familiare”.

“E in un momento in cui si parla di altri tipi di attacchi mi è sembrata una cosa…”. Proprio in questo senso, De Martino, parlando del figlio, si è commosso durante l’intervista, quasi in lacrime.

Il retroscena di notte

Un altro momento molto bello della vita tra padre e figlio è quello della notte. Stefano ha svelato: “Quando ci mettiamo a letto la sera, io non ho la tv in camera da letto perché altrimenti la guarderei, io e mio figlio, che ha una sua camera ma noi dormiamo assieme ancora, semplicemente perché ci piace, e quando viene a letto ci mettiamo a chiacchierare a raccontarci le cose”.

Ed è in quei momenti che il ragazzo, stanco, spesso racconta cose simpatiche che fanno felice papà De Martino.