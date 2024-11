Un colpo di scena inaspettato ha scosso i telespettatori di Uomini e Donne: la dama lascia il programma e fa una querela.

La puntata del 25 novembre di Uomini e Donne è stata piena di colpi di scena. Ilaria e Vincenzo, dopo il weekend di prova che ha consolidato il loro legame, hanno deciso di abbandonare lo studio per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, il loro addio non è stato pacifico. Scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne: la querela contro Barbara De Santi

Prima di lasciare il programma, Ilaria ha annunciato di aver querelato Barbara De Santi per alcune affermazioni offensive ricevute durante una discussione in studio. Infatti, nei giorni scorsi Barbara aveva dichiarato, riferendosi a Ilaria: “Tu pensa, non ti dà fastidio lei che salta da un letto a un altro e ti do fastidio io“.

La dama ha dichiarato di non tollerare ulteriori insulti, e ha sottolineato l’importanza di mantenere il rispetto anche in situazioni di conflitto.

Qui il video di quello che è successo durante la puntata.

Maria De Filippi ha chiesto alla dama di ritirare la querela: “Ilaria, possiamo evitare la querela con Barbara? Guarda che finirà con l’archiviazione, con tu che paghi un avvocato, con lei che paga un avvocato e intasate i tribunali“. Ma la dama è rimasta ferma sulle sue convinzioni.

Uomini e Donne: Barbara contro Ilaria

Barbara, dal canto suo, ha cercato di giustificarsi affermando che le sue parole erano state frutto di rabbia e fraintendimenti.

La tensione in studio è aumentata ulteriormente quando Ilaria e Vincenzo hanno puntato il dito contro gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due hanno accusato i protagonisti di aver monopolizzato le puntate con una storia già definita.

“Non siete stati cacciati, siete voi che dovevate uscire” ha dichiarato Gianni, provocando la reazione indignata di Ilaria. Tina, invece, non ha esitato a mostrare la sua esasperazione: “Sbrigatevi a lasciare questo studio“.

Nonostante il clima teso, Ilaria e Vincenzo hanno confermato la loro felicità per il futuro insieme. Tuttavia, il loro saluto finale ha lasciato un’ombra di amarezza, con un ultimo gesto di distanza verso Tina Cipollari, ignorata dalla coppia prima di abbandonare il programma.