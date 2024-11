Dopo le accuse di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si difende durante l’intervista a La Vita in Diretta.

Intervistato a La Vita in Diretta su Rai 1, Alessandro Basciano ha rotto il silenzio in merito alle gravi accuse mosse dalla sua ex, Sophie Codegoni. Il deejay ha raccontato la sua versione dei fatti e ha affrontato le polemiche e le speculazioni emerse dopo il suo recente arresto e la successiva scarcerazione.

Ma scopriamo che cosa ha dichiarato ai microfoni Rai.

Alessandro Basciano in cerca di giustizia

Durante l’intervista, condotta da Barbara De Palma, Basciano ha dichiarato di essere determinato a dimostrare la sua innocenza: “Sto cercando di superare questo momento difficile con la giustizia e con la verità, che già sta facendo i suoi passi“.

Tra le questioni più discusse, vi sono i presunti messaggi e audio che avrebbero innescato la vicenda giudiziaria. Sophie Codegoni, pur rimanendo in silenzio social, aveva presentato accuse che Basciano ha definito “distorte”.

Alessandro Basciano

Infatti, ai microfoni di Rai 1, il dj ha spiegato: “Mai minacce di morte. Ci sono stati errori, parole forti, ma mai ho messo in pericolo nessuno“.

L’ex gieffino ha, poi, aggiunto: “Se io avessi mai detto questa cosa non vera, lei non si sarebbe comportata in quel modo nei giorni precedenti all’arresto. Se hai paura… Sicuramente a livello verbale ci sono state delle mancanze di rispetto“.

Secondo il suo avvocato, Leonardo D’Erasmo, la documentazione presentata non conterrebbe prove sufficienti a sostenere accuse così gravi.

Alessandro Basciano e Sophie Godegoni: cosa accadrà ora

Nonostante la scarcerazione avvenuta pochi giorni fa, la vicenda è ancora lontana dalla sua conclusione. Nuove indagini saranno necessarie per fare chiarezza.

Intanto, Alessandro ha lanciato un messaggio importante: “Quando si riscontrano reali situazioni di violenza bisogna denunciare. Io non sono una vittima, ma nemmeno lei“.

Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda.