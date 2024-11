Ritorno di fiamma tra due ex protagonisti di Uomini e Donne: i fan non ci stanno e piovono critiche. Arriva la risposta.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, dopo la loro recente rottura sono tornati al centro dell’attenzione dei fan. Nonostante l’annuncio della fine della relazione il mese scorso, alcune segnalazioni hanno fatto emergere il sospetto di un possibile riavvicinamento tra i due, scatenando una bufera sui social.

Dopo le numerose critiche ricevute dagli utenti, gli stessi protagonisti del dating show hanno deciso di rompere il silenzio. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Uomini e Donne: gli attacchi sui social

Sia Brando che Raffaella sono stati vittime di insulti da parte degli utenti, con alcuni attacchi diretti anche alle famiglie dei protagonisti. La situazione ha spinto entrambi a condividere sui loro profili dei messaggi per difendersi.

Raffaella ha scritto un lungo post tra le storie Instagram in cui si è sfogata: “Alcuni momenti sono solo nostri, intimi, e ciò che porto nel cuore lo so solo io. Sto ricevendo tanti insulti, famiglia compresa, ma restare in silenzio non significa essere apatici“.

Qui la foto della coppia quando è stata ospite a Verissimo.

Ha inoltre lanciato un appello: “Se avete qualcosa da ridire ditela su di me. La mia famiglia non la toccate“.

Le parole di Brando dopo le critiche

Anche Brando ha voluto dire la sua: “Io e Raffaella siamo consapevoli di come stanno le cose. Stiamo attraversando un momento delicato, e le parole possono avere un impatto significativo. Quando sarà il momento, saremo pronti a chiarire la nostra relazione“.

Nonostante i segnali che fanno ipotizzare un riavvicinamento, i due non hanno confermato nulla. La loro relazione, durata sette mesi, è stata spesso sotto i riflettori, ma questa volta entrambi chiedono silenzio e rispetto.

Il pubblico di Uomini e Donne intanto rimane in attesa di ulteriori sviluppi.