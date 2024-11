Carmen Di Pietro a Belve ha raccontato dettagli intimi della sua vita, dalla relazione con Maradona all’amore per Paternostro.

Carmen Di Pietro è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e, come ci si aspettava, ha regalato tanti colpi di scena ai telespettatori. Durante la seconda puntata del programma della Fagnani, Di Pietro ha affrontato temi personali e professionali, rivelando dettagli inediti sulla sua vita. Ma ci sono state alcune rivelazioni davvero inaspettate. Scopriamo tutti i dettagli.

Carmen Di Pietro: gli amori più importanti

Tra i momenti più intensi dell’intervista, il ricordo di Sandro Paternostro, marito di Carmen Di Pietro e 43 anni più grande di lei. “Con Sandro è stato amore vero, non l’ho mai abbandonato” ha dichiarato.

Francesca Fagnani ha punzecchiato la sua ospite con provocazioni sul fatto di non essersi risposata per non perdere la pensione di reversibilità. L’attrice ha risposto con franchezza: “All’inizio era vero… Qui nessuno è fesso“. Una risposta che ha suscitato risate nello studio.

Carmen ha raccontato con disinvoltura della sua presunta relazione con Diego Armando Maradona, di cui racconta: “Guardavamo le stelle. Una storia vera“. Ha anche confessato di aver rifiutato le avance di Sylvester Stallone.

Ma non sono mancati momenti di leggerezza, come il suo amore per la palestra e l’ossessione per la forma fisica: “A 60 anni porto la 40, non è da tutti!“.

Carmen Di Pietro: una carriera fuori dagli schemi

Fagnani ha poi toccato temi spinosi come gli esordi nei film erotici, ricevendo una risposta chiara: “In ogni cosa che ho fatto, mi sono divertita“.

Con ironia, Di Pietro ha ribattuto anche alla famosa vicenda della “protesi esplosa” in aereo: “Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!“.

Sul suo talento, Carmen ha risposto con tranquillità: “Non ho un talento particolare“, infine dichiara: “Non sono personaggio, sono in effetti così“.