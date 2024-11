Elton John ha perso momentaneamente la vista da un occhio: il cantante teme per il suo futuro nella musica.

Durante la recente partecipazione al programma Good Morning America, Elton John ha rivelato i problemi di salute che sta affrontando. Il celebre cantante britannico, oggi 77enne, ha dichiarato di aver perso temporaneamente la vista dall’occhio destro a causa di una grave infezione contratta lo scorso luglio.

Ma scopriamo tutti i dettagli e quali sono le speranze per il futuro del cantante.

Elton John: il racconto dell’infezione che l’ha portato alla perdita della vista

“Non vedo da quattro mesi e non riesco nemmeno a leggere un testo” ha rivelato il cantante britannico. Proprio a causa di questo problema alla vista, John ritardato i suoi impegni musicali, incluso il nuovo album in lavorazione con Bernie Taupin.

Elton ha rassicurato i fan sui social lo scorso settembre e ha rivelato che il recupero è un processo lento ma possibile: “Sto guarendo, ma ci vorrà tempo“.

Elton John

Il cantante ha ringraziato medici, infermieri e la sua famiglia per il sostegno ricevuto, e ha mostrato gratitudine e ottimismo nonostante le difficoltà. “Ho trascorso l’estate in tranquillità, cercando di riprendermi” aveva scritto su Instagram.

Elton John tornerà a fare musica? La speranza non si spegne

Nonostante l’impatto sulla sua routine creativa, il musicista rimane fiducioso: “Stiamo prendendo iniziative per migliorare la mia vista” ha detto, pur senza fornire dettagli.

La condizione attuale limita le sue attività in studio, ma non gli ha tolto il sorriso né la voglia di condividere speranze con il pubblico.

Elton John ha mostrato il suo spirito ironico anche durante un recente evento al New York Film Festival, in cui ha scherzato sui numerosi interventi subiti nel corso degli anni: “Non ho più la prostata, un’anca, il ginocchio… ma sono ancora qui” ha dichiarato.