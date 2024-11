Mariotto-Guaccero, il retroscena sui voti “bassi” a Ballando: svelato il motivo

Stanno facendo parlare i voti bassi di Guillermo Mariotto a Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle: svelato il presunto motivo.

L’edizione in corso di Ballando con le Stelle ha dato diversi spunti. Non solo i tanti infortuni e le storie importanti del cast ma anche i dissapori tra giuria e concorrenti. In questo senso spicca una curiosa teoria a proposito dei voti bassi che Guillermo Mariotto continua a dare a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Secondo alcuni avrebbero origine da una querelle del passato…

Mariotto-Guaccero, la teoria dei voti a Ballando con le Stelle

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle maggiormente candidati al successo finale c’è sicuramente Bianca Guaccero. La donna, in coppia, anche nella vita, con Giovanni Pernice, sta avendo grande successo anche se sta facendo i conti con i voti, non sempre altissimi, da parte di Guillermo Mariotto.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

In tanti, infatti, hanno notato che il giudice di Ballando tenda a non premiare sempre con volti molto alti lei e Pernice. Dietro questa scelta ci sarebbero delle ruggini passate.

Alcuni hanno ipotizzato che l’astio di Mariotto verso la Guaccero possa avere origini addirittura al 2019, quando i due si sono scontrati a ‘Detto Fatto’. In quella occasione, lo stilista aveva criticato pesantemente uno sketch recitato dalla conduttrice con il comico Gianpaolo Gambi. Da lì sarebbero nati dei dissapori.

Cosa succederà a Ballando?

Al netto di quella che resta puramente una teoria, in tanti si sono domandati adesso cosa possa capitare nelle ultime puntate di Ballando. In particolare, i fan della Guaccero sono divisi: alcuni pensano che tale atteggiamento di Mariotto possa solo che aiutare la donna ad arrivare in finale e vincere. Altri dicono l’esatto opposto.

A notare una certa disparità di voti era stata anche Rossella Erra, voce in giuria per il pubblico che nella scorsa puntata aveva fatto notare: “Ha dato 10 a tutti ma a Bianca 7. Vergognati“. E ancora anche sui social in molti avevano fatto eco alla Erra: “Mariotto ha dato 10 a tutti, 100 a Barbareschi e poi ha il coraggio di rifilare un 7 a Bianca Guaccero”.