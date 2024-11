Alfonso Signorini nella bufera: “Ipocrita”. Cosa è successo

Una bel gesto di Alfonso Signorini lo ha fatto finire in mezzo alla bufera social. Ecco cosa è successo al conduttore del Grande Fratello.

Anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua e lanciare un bel messaggio contro la violenza sulle donne nell’ambito della giornata dedicata a questo delicato tema. Quello che nessuno si sarebbe potuto aspettare è che a seguito del filmato condiviso su Instagram, il presentatore del Grande Fratello sarebbe stato preso di mira dagli haters.

Alfonso Signorini, il video per le donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Alfonso Signorini ha condiviso su Instagram una storia video nella quale anche lui ha voluto prendere posizione sul delicato argomento.

Nella storia Instagram, il presentatore del Grande Fratello ha detto: “Nessuna scusa. Chi tocca una donna, chi non le porta rispetto… Nessuna scusante”.

Parole sicuramente forti e importanti a cui ha fatto seguito il segnarsi la guancia con il rosso, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne.

Le reazioni del web: “Ipocrita”

Il gesto di Signorini, però, al netto del bel messaggio che voleva dare, non è piaciuto a diversi utenti del web. In particolare a quelli che hanno seguito l’edizione in corso del Grande Fratello.

Nello specifico al conduttore è stata contestata una certa ipocrisia nel voler parlare di questo delicato argomento ignorando, in parte, quanto invece accaduto all’interno del reality con alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato ritenuti dai più non adatti.

“ALMENO LA DIGNITA’ DI TACERE PERCHE’ QUEL TOCCO DI ROSSETTO SUL VOLTO DI SIGNORINI SA DI PRESA PER IL CU*O”, si legge su X contro Signorini. “Ipocrita. Ipocrisia pura”, ha scritto invece un altro utente sempre contro il presentatore del GF. “Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile. Neppure dentro al GF, quindi vergognati”. Staremo a vedere se Signorini vorrà replicare.

