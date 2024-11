Tragico lutto nella famiglia di Pino Daniele

Una terribile tragedia nella famiglia del compianto Pino Daniele: è morto suo fratello Carmine Daniele a cui era dedicata ‘I got the blues’.

Un terribile lutto nella famiglia di Pino Daniele. In queste ore, infatti, è morto il fratello del compianto cantautore, Carmine Daniele. Da quanto si apprende, l’uomo è deceduto a Bari, in ospedale, all’età di 66 anni per le complicanze seguite a un trapianto al cuore. Al fratello del noto artista era dedicata ‘I got the blues’.

Morto Carmine Daniele, fratello di Pino

Addio a Carmine Daniele, fratello di Pino Daniele cui il cantautore aveva dedicato la canzone “I got the blues”. Secondo quanto si apprende, l’uomo è deceduto per complicanze dopo un trapianto di cuore a Bari.

Pino Daniele

Pino Daniele aveva 5 fratelli: Carmine e Salvatore, purtroppo deceduti, Nello, l’unico ad aver abbracciato la strada della musica, e infine le sorelle Patrizia e Rosaria.

La protesta politica nel 2015

Di Carmine Daniele si ricorda una curiosità relatva al passato. Nel 2015, infatti, l’uomo si era reso protagonista di una clamorosa protesta politica. All’epoca, in occasione di una visita in città di Matteo Salvini, Daniele aveva affisso sotto casa sua, in centro, a Napoli, uno striscione con la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”.

Il fratello del noto cantautore era diventato “famoso” anche per essere stato citato da Pino in I Got the Blues con il celebre passaggio che recita: “‘O Giò che voglia ‘e te vedè, me manca assaje ‘na compagnia, mo nun sò buono cchiù a parlà e nun conchiure ma I got the blues, I got the blues on me”.

Sui social, sono stati tantissimi a ricordare l’uomo e a voler manifestare il grande affetto per tutta la famiglia che si trova ora ad affrontare un’altra terribile perdita.