Il triste annuncio in queste ore: terribile lutto per il famoso conduttore Carlo Conti che sui social ha salutato l’amico Fernando Capecchi.

Una terribile notizia ha scosso in queste ore tutto il mondo dello spettacolo: è morto, infatti, Fernando Capecchi, storico manager e amico di tantissimi volti del piccolo schermo e non solo. Tra questi anche Carlo Conti che è stato tra i primi a volerlo salutare via social con tanto di scatto del passato che lo ritrae in sua compagnia.

Lutto nello spettacolo: morto Fernando Capecchi

Il mondo dello spettacolo piange in queste ore la morte di Fernando Capecchi, storico manager di diversi volti della tv. L’uomo, da quanto è noto, aveva iniziato la sua carriera come venditore di piante, ma la passione per lo showbiz lo aveva portato presto a guardarsi altrove.

Infatti, a Ramini, un piccolo borgo vicino Pistoia, Capecchi aveva fondato la Vegastar, una società di management artistico in cui sono passati nomi importantissimi per la televisione e anche per il cinema.

Carlo Conti – La Conferenza Stampa

Tra gli artisti di maggiore rilievo che hanno avuto a che fare con Capecchi anche Francesca Fialdini, Luca Barbareschi e Carlo Conti. Proprio il conduttore è stato tra i primi a ricordare il compianto manager.

L’addio di Carlo Conti sui social

Attraverso un emozionante post Instagram, con tanto di foto del passato, Carlo Conti ha ricordato in modo molto bello il suo amico e famoso manager. “Ciao Fernando, che gavetta insieme!”, ha esordito il presentatore del prossimo Festival di Sanremo 2025.

E ancora: “Quanti kilometri, quanti serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti ‘saluta tutti’. Con te se ne va un pezzo di vita”.

Alle parole del presentatore hanno fatto eco i tantissimi messaggi d’affetto dei fan: “Grazie a Capecchi esistono tanti personaggi noti oggi. Condoglianze alla famiglia”, “Con Capecchi sono nati Conti, Panieriello e Pieraccioni”, ha aggiunto un altro seguace.