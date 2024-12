“Era impossibile”: la verità di Milly Carlucci su Angelo Madonia

Il caso Angelo Madonia a Ballando con le Stelle fa ancora parlare: l’intervento di Milly Carlucci prova a chiudere la vicenda.

La speranza è che il caso venga chiuso al più presto e anche per questo Milly Carlucci ha deciso di uscire allo scoperto e parlare di quanto accaduto a Ballando con le Stelle con l’addio di Angelo Madonia. La conduttrice è intervenuta per fare chiarezza e motivare la situazione che si è creata nella sua trasmissione.

Milly Carlucci e l’addio di Angelo Madonia da Ballando

Ospite a ‘La Vita in Diretta’, Milly Carlucci ha provato a spiegare le ragioni che hanno portato l’addio di Madonia da Ballando con le Stelle: “Questo programma si basa su un assunto fondamentale: le persone che hanno notorietà in altri campi ci danno fiducia e noi li affidiamo a un maestro o una maestra”.

Milly Carlucci

In questo senso, la padrona di casa ha aggiunto: “Il personaggio deve essere supportato, la paura di fare brutta figura ce l’hanno tutti. Quindi ci deve essere unità indissolubile tra maestro e allievo, fatta di presenza. C’è sempre stata in questi anni”.

“Il maestro difende l’allievo sempre davanti alla giuria, non mette in mezzo vicende personali, che non devono avere conseguenze sulla vita quotidiana”.

“Non era possibile”

Con la solita sincerità e onestà, la Carlucci ha quindi spiegato il motivo dell’addio di Madonia: “Si era arrivati al punto in cui non era più possibile tenere insieme la coppia e farla lavorare serenamente”. E ancora: “La decisione l’abbiamo presa noi, con la Rai, Federica l’ha saputo lunedì, la concorrente non c’entra nulla”.

In questo senso, al posto di Madonia è tornato Samuel Peron: “Ringrazio Samuel Peron perché aveva appeso gli scarpini al chiodo, aveva deciso che non ballava più”. A lui il compito di formare al più presto una bella intesa con Federica Pellegrini e sperare di andare avanti fino alla finalissima.