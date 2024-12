Elodie, lite furiosa con Iannone: ecco come sono stati visti

Come procede la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone? Bene ma… non benissimo. I due pizzicati durante una furiosa lite.

L’amore va a gonfie vele ma non senza qualche intoppo… Stiamo parlando della relazione tra Elodie e Andrea Iannone che sembrano avere sempre un certo feeling al netto di qualche piccolo incidente di percorso come una presunta lecente lite furiosa che sarebbe stata ben documentata dal settimanale Gente e che si sarebbe verificata a Roma.

Lite tra Elodie e Iannone: i fatti

Al netto di un feeling evidente che va avanti ormai da diverso tempo, tra Elodie e Andrea Iannone, ogni tanto, volano stracci. Anche di recente, almeno stando al settimanale Gente, i due sarebbero stati protagonisti di una lite furiosa ben documentata dal media.

Elodie

Secondo il settimanale ci sarebbe stata una diatriba all’interno di un noto ristorante della Capitale tra la nota cantante e il centauro ex MotoGP. La discussione sarebbe proseguita, a quanto pare, anche fuori dal locale dove il fotografo di Gente ha “pizzicato” la coppia dirigersi verso il loro hotel vicino Piazza del Popolo…

Elodie sarebbe risultata molto arrabbiata mentre Iannone avrebbe provato a nascondersi proprio dietro la donna. Il motivo dell’accaduto non sarebbe, al momento, noto.

Il rapporto tra la cantante e il centauro

Come anticipato, al netto di questa recente discussione, il rapporto tra Elodie e Iannone è sempre andato in crescendo. Solamente pochi mesi fa, lo stesso pilota ex MotoGP aveva esaltato la sua dolce metà con una bellissima dedica social: “Grato alla vita per averti incontrato”.

Staremo a vedere quindi se ci saranno delle ripercussioni dopo la discussione di questi giorni. Va detto che per i due si era addirittura parlato di nozze solamente poco tempo fa, quindi è possibile si sia solo trattato di una piccola litigata e che i due abbiano già fatto la pace.