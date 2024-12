Primo Natale con i genitori divisi per la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Ecco la sua letterina con i doni chiesti.

Sarà un primo Natale molto particolare per Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, i due bimbi vivranno per la prima volta una festività con i genitori separati. Non sappiamo esattamente come verrà celebrato il 25 dicembre ma indubbiamente le cose saranno differenti dal passato. Ad ogni modo, la piccola Vittoria ha scritto una tenera letterina a Babbo Natale con tanto di regali particolari.

Chiara Ferragni e Fedez, la letterina di Vittoria per Natale

A destare curiosità in queste ore è stata una letterina di Natale scritta dalla piccola Vittoria e ritrovata da papà Fedez. La bimba, figlia anche di Chiara Ferragni, ha scelto di chiedere per il 25 dicembre dei doni molto particolari.

Chiara Ferragni

La lista di regali di Vittoria inizia con una richiesta piuttosto insolita: un “maialino al guinzaglio che beve il latte”, seguita da una “scimmietta che beve il latte”. Tra gli altri doni richiesti alcuni molto fantasiosi, come una pozione magica, un unicorno con una carrozza e una casa per le bambole. Ma non finisce qui, Vittoria sogna anche un cerchietto per capelli a forma di gatto, un gatto pupazzo e, per finire, un “gatto che dorme”.

La reazione di Fedez

Curioso è stato vedere la reazione di papà Federico al momento di leggere la letterina di sua figlia. Il rapper, infatti, leggendo la lista dei desideri della bambina, ha scherzato sul fatto che la richiesta del maialino al guinzaglio fosse particolarmente difficile da esaudire.

In questo senso ha espresso una certa preoccupazione su come riuscire a soddisfare il desiderio di sua figlia. Staremo a vedere, alla fine, se mamma e papà riusciranno a soddisfare la piccola in tutto e per tutto.