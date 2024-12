“Mi stavano sulle balle”: Federica Pellegrini allo scoperto su Madonia

Esce allo scoperto Federica Pellegrini che in occasione della consegna in suo favore del Tapiro d’Oro ha parlato del caso Madonia a Ballando.

Dopo giorni di discussione per il caso della “cacciata” di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, ecco Federica Pellegrini, partner fino alla scorsa settimana del ballerino professionista, uscire lo scoperto e dire la sua sull’accaduto. La Divina è stata intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che le ha consegnato il Tapiro d’Oro…

Federica Pellegrini e il Tapiro d’Oro per il caso Madonia

Non poteva mancare il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per il caso Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. A riceverlo è stata Federica Pellegrini, fino a qualche giorno fa, partner del danzatore, ora fuori dal programma.

Tapiro a Federica Pellegrini

“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto”, ha detto la Pellegrini parlando con Staffelli che le aveva appena dato il Tapiro di Striscia. “Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.

E ancora: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

Un nuovo inizio

Tra i vari passaggi dell’intervista del tg satirico alla Divina, anche un commento su come sarà adesso la sua esperienza a Ballando con il cambio di ballerino. “Si ricomincia tutto daccapo”, ha detto la donna. “Samuel Peron mi ha già massacrato, quindi magari mando via anche lui!”.

A questo punto non resta che attendere l’esibizione di sabato a Ballando per capire come sarà il feeling tra la bella Federica e il nuovo partner sicuramente molto esperto del palco della trasmissione di Rai 1.