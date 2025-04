Perché si dice “avere le traveggole”: significato, origine e curiosità

Perchè si dice “avere le traveggole”? Una curiosa espressione popolare utilizzata per indicare visioni distorte o allucinazioni.

L’espressione “avere le traveggole” è un modo di dire piuttosto comune nella lingua italiana, utilizzato per descrivere situazioni in cui si crede di vedere qualcosa che in realtà non esiste. Una persona che “ha le traveggole”, infatti, sta probabilmente percependo in modo distorto ciò che ha davanti agli occhi, oppure immaginando cose che non ci sono affatto. Ma da dove nasce questa espressione così particolare e bizzarra? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue origini.

Origine : dall’italiano

: dall’italiano Quando si usa: per descrivere qualcuno che crede di vedere cose che in realtà non esistono

Perché si dice “avere le traveggole”: l’origine

Il termine “traveggole” ha un’origine antica e affascinante. Secondo alcune fonti deriverebbe da una forma popolare e alterata della parola “travede“, cioè “vede male” o “vede distorto”. La radice si collega al verbo “travedere”, che significa “vedere in modo confuso o sbagliato”. Col passare del tempo, l’espressione ha assunto una connotazione più fantasiosa e ironica, fino a diventare un modo colorito per indicare qualcuno che ha avuto un’allucinazione o ha visto qualcosa che non esiste.

In alcune varianti regionali, l’espressione assume toni ancora più fantasiosi, come se chi “ha le traveggole” vedesse addirittura creature strane o oggetti animati. È un detto utilizzato quindi per descrive la capacità della mente di ingannare i sensi, unendo l’elemento visivo all’aspetto psicologico.

Un modo di dire tra ironia e realtà

“Avere le traveggole” oggi è usato soprattutto in senso scherzoso. Si dice di chi ha scambiato una cosa per un’altra, oppure ha frainteso una situazione in modo eclatante. In certi contesti, può anche indicare chi è stanco, stressato o influenzato da emozioni forti al punto da non percepire la realtà in modo lucido.

Come molti detti popolari, anche questo è riuscito a sopravvivere ai secoli, trovando ancora oggi spazio nel nostro linguaggio quotidiano. È un’espressione che colora il discorso, aggiungendo un tocco di ironia e leggerezza alle situazioni più assurde.