Sette litri d’acqua e pesce essiccato: i segreti della dieta di Roberto Bolle

Che dieta segue Roberto Bolle? Il ballerino ha svelato quali sono i suoi segreti di benessere e cosa mangia tra un allenamento e l’altro.

Considerato il ballerino italiano più bravo di sempre, Roberto Bolle ha superato cinquant’anni ma sembra ancora un ragazzino. Bello da mozzare il fiato e con un fisico perfetto, ha parlato della sua dieta, svelando anche quali sono i suoi segreti di benessere.

La dieta del ballerino Roberto Bolle

Classe 1975, Roberto Bolle ha un corpo statuario che rasenta la perfezione. Alto 182 centimetri, pesa 80 chili. Il merito non è soltanto delle ore quotidiane che trascorre tra sala prove e palestra, ma anche dell’attenzione che riserva alla dieta. Pur non seguendo un regime alimentare specifico, il ballerino ha sottolineato più volte che è molto scrupoloso nella selezione dei cibi da portare in tavola.

Intervistato da Repubblica, ha raccontato: “Non seguo una dieta particolare, ma sono molto attento a quello che mangio. Non è una questione di calorie, chiaramente, perché noi ballerini consumiamo molto, ma di qualità. Evito il più possibile la carne, prediligo il pesce, tanta verdura e frutta, anche quella secca, alla pasta preferisco il riso, bevo moltissima acqua“. E’ bene sottolineare che Roberto si allena 6/7 ore al giorno, quindi il suo corpo statuario non è soltanto frutto di una sana alimentazione.

I segreti alimentari di Roberto Bolle

Anche se non segue una dieta specifica, Roberto Bolle sceglie con cura i cibi da portare in tavola. Non solo, ha anche alcuni segreti di benessere da cui potremmo prendere spunto. Innanzitutto non ha mai fumato in vita sua e beve vino soltanto quando ci sono brindisi importanti. Al contrario, beve almeno 7 litri di acqua al giorno e adora il cioccolato fondente, che porta con sé anche in sala prove per recuperare le energie. Inoltre, tra un balletto e l’altro si ricarica anche con pesce essiccato in busta, frutta secca e semi.