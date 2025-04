Dalla figlia alla dedica a Belen: il significato dei tatuaggi di Antonio Spinalbese

Qual è il significato dei tatuaggi di Antonino Spinalbese? L’ex compagno di Belen Rodriguez ha tante immagini sparse sul corpo.

Anche se poche volte li sfoggia in modo chiaro sui social, Antonino Spinalbese ha diversi tatuaggi sparsi sul corpo. Quasi tutti hanno un significato importante e ovviamente ne ha uno dedicato alla figlia Luna Marì, nata nel corso dell’unione oggi finita con Belen Rodriguez.

Il significato dei tatuaggi di Antonino Spinalbese

Diventato popolare grazie alla storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la bellissima Luna Marì, Antonino Spinalbese racconta molto di sé attraverso i tatuaggi che ha deciso di imprimere sulla pelle. Ne ha diversi, alcuni piuttosto visibili e alti ben nascosti, ma quasi tutti hanno un significato profondo.

Senza ombra di dubbio, il tattoo a cui tiene di più è quello che ha sul braccio sinistro, raffigurante un angelo con le sembianze della figlia, la piccola Luna. Un disegno dolcissimo, molto somigliante alla bambina, a cui successivamente ha affiancato il suo nome scritto in corsivo. Anche se lui e Belen non fanno più coppia da tempo, Antonino ha ancora impresso un tatuaggio dedicato a lei: l’opera Amore e Psiche.

Spinalbese deve essere un grande amante d’arte, visto che oltre alla scultura di Canova ha scelto di tatuarsi altre due opere di fama internazionale: la Nike di Samotracia braccio sinistro e il David di Michelangelo che impugna una lancia e uno scudo.

Tra i tatuaggi spicca una strana scritta

Sul braccio destro, Antonino Spinalbese ha tatuato la scritta “Unbroken“, ma non è questa parola ad apparire bizzarra. All’interno del polso destro ha impresso “Chupito“, termine che hanno anche altri Vip, come Belen e Salvatore Angelucci. Come mai? Secondo i beninformati, hanno tutti trascorso una pazza vacanza a Ibiza che hanno scelto di suggellare con un tattoo di gruppo.

Un altro disegno strano, leggermente inquietante, è lo scheletro che danza che ha impresso al centro della pancia. Infine, è particolare anche il cerchio con due guantoni da boxe all’interno e la scritta “Madness”, che ha tatuato sulla spalla sinistra.

Infine, tornando ai tatuaggi ricchi di significato non possiamo che segnalare l’immagine che Antonino ha dedicato all’adorata mamma. E’ la sagoma di una donna che danza, semplice ma molto bello.

Quanto sono costati i tatuaggi di Antonino Spinalbese

Non è noto in rete il costo preciso dei tatuaggi di Antonino Spinalbese, ma guardando alle forme e ai disegni dettagliati, sicuramente non è una cifra da poco.