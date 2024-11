Antonino Spinalbese fa le cose in grande, spunta il nuovo tatuaggio: la foto

L’ex di Belen, Antonino Spinalbese protagonista sui social con una foto del nuovo tatuaggio. Ecco cosa ha scelto di farsi disegnare.

Sparito da qualche tempo dalle pagine di cronaca rosa, Antonino Spinalbese sta vivendo la propria vita piuttosto distante dai riflettori. Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez e la partecipazione al Grande Fratello, il noto hairstylist ha optato per tornare ad una maggiore privacy anche se ogni tanto fa qualche eccezione. In queste ore, infatti, eccolo sui social con tanto di nuovo tatuaggio mostrato con orgoglio…

Il nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese: la foto

Sebbene non si parli di lui come qualche tempo fa, Antonino Spinalbese è sempre molto seguito, specie sui social. Proprio su Instagram, il noto parrucchiere ed ex di Belen Rodriguez ha voluto far vedere l’ultimo tatuaggio che ha deciso di farsi disegnare sul corpo.

Antonino Spinalbese

Spinalbese ha mostrato con orgoglio in un post Instagram il disegno all’altezza dell’addome che gli è stato fatto da parte della sua fidanzata Ainhoa.

A quanto pare, si tratta di uno scheletro che danza anche se non è chiaro il significato del tatuaggio. Antonino si è solamente limitato a scrivere come didascalia degli scatti: “Vivrò il prossimo livello così”.

Le immagini hanno ricevuto tantissimi commenti con parte dei fan che non ha compreso il tatuaggio ma ha fatto comunque i complimenti sia a chi lo ha fatto sia all’uomo per il suo fisico super in forma.

Il rapporto con Belen e Luna Marì

La vita di Antonino, a quanto pare, sta andando alla grande anche a livello sentimentale con la relazione con Ainhoa che procede a gonfie vele e anche il rapporto con la ex, Belen, che sembra essere tornato normale dopo qualche discussione di troppo resa nota pure via social.

Spinalbese si sta godendo il suo essere genitore di Luna Marì e da quanto è stato possibile capire da alcune recenti dichiarazioni e alcuni scatti condivisi, sembra che sia molto presente nella vita della figlia.