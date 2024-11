Milly Carlucci si ferma: Ballando con le Stelle “salta un turno”

Novità in arrivo nella programmazione Rai con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle che non andranno in onda per un sabato.

Sta avendo grande successo l’edizione in corso di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e il cast scelto. Eppure, per le prossime settimane, sembrano esserci novità in termini di programmazione. La trasmissione, infatti, pare possa subire un stop “forzato” per un sabato. Sul web circolano le prime voci e motivazioni.

Milly Carlucci e Ballando con le Stelle si fermano per un sabato

Ascolti importanti e un’edizione scoppiettante per Ballando con le Stelle, eppure in vista della semifinale, la trasmissione condotta da Milly Carlucci sembra destinata a subire uno stop forzato.

Sul web sono circolate le prime indiscrezioni che, per il momento, non hanno trovato parole di conferma da parte della conduttrice.

Secondo quanto si apprende da DavideMaggio.it, in vista della semifinale, Ballando con le stelle subirà uno stop forzato non andando in onda sabato 7 dicembre 2024.

“Possiamo anche rivelarvi che Ballando salterà una settimana, dunque, non ci sarà nessuno spostamento in un’altra serata. La semifinale slitterà direttamente a sabato 14 dicembre mentre la finale è prevista sette giorni dopo. Tornare al 7 dicembre, partire in ritardo con il traino notoriamente disastroso de la Prima della Scala avrebbe danneggiato Ballando, oltreché impedito alla Carlucci di portare avanti un impegno che dura da anni”, si legge sul sito di Davide Maggio.

Due ballerini per una notte nella prossima puntata

Ad ogni modo per questa settimana, le emozioni del programma di ballo proseguiranno e la stessa Carlucci ha annunciato tramite un post social ben due ballerini per una notte.

Nella puntata di sabato 16 novembre 2024, infatti, a danzare sul palco della trasmissione di Rai 1 saranno Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini. Staremo a vedere come i due se la caveranno…