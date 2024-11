Loredana Lecciso svela perché era “assente” al matrimonio della figlia

Brigitta Cazzato si è sposata in Africa ma ai festeggiamenti per le nozze Loredana Lecciso non era presente. Ecco perché.

Solamente pochi giorni fa, la figlia di Loredana Lecciso, Brigitta Cazzato, si è sposata in Africa, precisamente in Kenya. La madre non è stata presente ai festeggiamenti e qualcuno si è domandato cosa fosse successo. La donna, intervistata da Oggi, ha voluto fare chiarezza svelando cosa le sia capitato proprio in quei momenti.

Loredana Lecciso e il matrimonio in Africa di Brigitta

Brigitta Cazzato, figlia di Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, si è sposata nei giorni scorsi in Africa, precisamente in Kenya, con Jan Langer. Alle nozze hanno preso parte gli affetti più cari, compresi gli altri figli della compagna di Al Bano, ovvero Jasmine Carrisi e Al Bano Juniors.

A destare curiosità, però, è stata l’assenza proprio della Lecciso ai festeggiamenti per le nozze. A Oggi, la donna ha spiegato cosa le sia capitato…

Loredana Lecciso

La Lecciso ha spiegato di essere stata davvero molto felice per le nozze della figlia ma di non aver preso parte ai festeggiamenti per via di un problema di salute: “La gioia è stata così forte che m’è venuta la febbre e mentre gli altri festeggiavano me ne sono rimasta a letto”, ha raccontato la donna.

Ad ogni modo la cerimonia e la festa sono andati nel migliore dei modi e a rappresentare la famiglia erano presenti Jasmine e Al Bano Junior.

Il ruolo di madre e il sogno “da nonna”

Nel corso dell’intervista, Loredana ha raccontato di avere qualche rimpianto nel suo modo di essere stata madre ma anche di avere una speranza come brava nonna.

“Quel che ho ricevuto purtroppo non l’ho saputo restituire a Brigitta e forse neanche agli altri due, Jasmine e Albano Jr, che erano con me in Kenya”, ha detto la Lecciso. “Tornassi indietro mi comporterei diversamente, ma siccome indietro non si torna, provo a guardare avanti. Spero di rifarmi come nonna e dico ‘forza Brigitta, alla tua età avevo già tre figli, sbrigati e mettimi in braccio un nipotino'”.