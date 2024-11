Torna a mostrarsi sui social con il piccolo Leo, Chiara Ferragni, e il motivo riguarda proprio un traguardo del suo primogenito.

Un piccolo primo traguardo per il primogenito di Chiara Ferragni, Leone. Il bimbo ha perso il suo primo dentino e la famosa mamma ha voluto condividere uno scatto sui social con tanto di messaggio simpatico relativo al topolino che ha portato una “mancetta” al bambino promettendola anche alla sorellina quando sarà il suo turno.

Chiara Ferragni: Leone ha perso il primo dentino

Attraverso un tenero post Instagram, Chiara Ferragni ha comunicato ai suoi fan un importante traguardo della vita di suo figlio Leone. Il piccolo ha perso il suo primo dentino e per lui è passato il “topolino” che gli ha lasciato un messaggio con tanto di “mancetta“.

Chiara Ferragni

L’influencer ha condiviso alcuni teneri scatti legati al traguardo del piccolo Leone con tanto di messaggio che il “topolino dei denti” ha lasciato al bambino.

“Ciao Leo, sono così orgoglioso della caduta del tuo primo dentino. Ti lascio la mancetta e dì a tua sorellina che passerò a trovare anche lei”, il tutto firmato come “il topino dei dentini”.

Le reazioni

Il traguardo di Leone, indubbiamente, è uno step molto importante nella vita di un bambino e mamma Chiara lo ha voluto festeggiare nel modo più affettuoso possibile. A destare particolare curiosità, come era inevitabile che fosse, è stata la “mancetta” che il topolino avrebbe lasciato al bimbo.

Tantissimi utenti, infatti, hanno ironizzato su quale cifra il topolino dei dentini possa aver lasciato al piccolo. “Sicuramente saranno un paio di milioni”, “Saranno tanti soldi più una parte dell’azienda”, ha scherzato qualcuno.

Al momento non è dato sapere quale sia stata la cifra in questione e, sinceramente, non è tanto importante visto che si tratta solo di un gesto d’affetto per il piccolo.