Luca Argentero racconta il primo provino: “Ho detto solo questo e mi hanno preso”

Il noto attore di successo Luca Argentino ha raccontato al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’ come sia andato il suo primo provino.

Indubbiamente è tra gli attori di maggiore successo degli ultimi anni. Stiamo parlando di Luca Argentero che da Alessandro Cattelan, al podcast ‘Supernova’, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata e professionale. Proprio a livello lavorativo spicca il primissimo provino fatto che è stato particolarmente strano ma… di successo.

Luca Argentero e il primo provino

Nella vita bisogna avere fortuna ma anche essere in grado di capire quando è il momento di prendersela. In questo senso Luca Argentero ha raccontato al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, di come sia andato il suo primo provino da attore.

Luca Argentero

Argentero ha spiegato di aver dovuto dire ben poco in quel provino ma di aver avuto successo. Un momento che gli ha dato modo di fare poi carriera. “La mia carriera è partita da Carabinieri dove però io non ho fatto nulla”, ha spiegato il buon Luca a Cattelan. “In quel momento per la serie prendevano persone che non sapevano recitare, che non facevano gli attori”.

E così ecco il copione con la sua parte: “Prendo il foglio e vedo che c’è scritto: ‘Comandi Maresciallo‘ e poi ‘Comandi Maresciallo’. Dovevo entrare, qualcuno mi diceva una roba e io rispondevo ‘Comandi Maresciallo’. Poi ‘Prego vada’ e io di nuovo dovevo dire ‘Comandi Maresciallo'”. Detto, fatto. Argentero è stato così preso.

I like della moglie a Stefano De Martino

Sempre durante l’intervista al podcast, Argentero è tornato su un argomento già ampiamente discusso in passato i famosi “like social” che sua moglie lascia spesso a Stefano De Martino.

L’attore ha ammesso di essere infastidito dalla cosa per una precisa ragione: “Lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro. Dice: ‘E’ una bella foto’. E’ quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto per Stefano, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nudo e unto”.

Argentero ha quindi sottolineato che, di fatto, gli dia fastidio questa sorta di “disonestà intellettuale“.