Amici, imboscata della Pettinelli: “Sei in sfida”

La decisione di Anna Pettinelli ad Amici: dopo aver interrogato una allieva ecco la busta rossa con la sfida in programma.

Colpo di scena ad Amici con Anna Pettinelli protagonista. La maestra, nel corso dell’ultimo daytime della scuola di Canale 5, ha scelto di interrogare Chiamamifaro e, successivamente, di consegnarle una busta, rossa, dove c’era scritto di volerla mettere alla prova in modo totale. Come? Con una sfida con un’altra cantante.

Amici, Anna Pettinelli mette in sfida Chiamamifaro

Nessuno se lo sarebbe potuto aspettare e, invece, nel corso dell’ultimo daytime della scuola di Amici, ecco la sfida inattesa. Anna Pettinelli ha consegnato una busta rossa a Chiamamifaro annunciandole, prossimamente, una sfida contro un’altra cantante.

Durante il daytime è stato mostrato come la professoressa abbia fatto una sorta di “imboscata” a Chiamamifaro per interrogarla su due brani. Al netto della buona prestazione della giovane allieva, però, ecco arrivare la busta rossa con annessa lettera.

Di fatto, la Pettinelli ha detto alla ragazza di volerla mettere alla prova nel modo più estremo, ovvero proponendole una sfida con una cantante.

La reazione in casetta

Chiamamifaro non ha preso molto bene la scelta della maestra anche perché, in caso di sconfitta nella sfida, dovrebbe lasciare la scuola.

“Ma cosa è questa? Cosa è?”, ha detto la ragazza a cui hanno fatto eco i compagni sorpresi visto che la giovane è senza dubbio tra le migliori della scuola. “Anna Pettinelli mi ha messo in sfida, è venuta in sala prova. Non mi ha detto una parola e mi ha dato questa busta. Non lo so”.

“Ma perché questa, non ci credo”; hanno detto i compagni. “Non sto capendo il motivo”, hanno aggiunto quasi tutti.

La cantante è poi scoppiata in lacrime: “Ma cosa è una prova di coraggio? Poi l’ha scelta pure lei la sfidante…”.