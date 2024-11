Francesca De André: “So che mio padre ha riso sulla mia malattia”

Dichiarazioni controverse a La Volta Buona da parte di Francesca De André a proposito del suo rapporto col padre, Cristiano.

Continua ad essere tormentato il rapporto tra Francesca De André e suo padre Cristiano. La donna ne ha parlato, ancora una volta, a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo. Non sono mancate frecciate e anche alcune dichiarazioni decisamente forti che riguardano il passato e le problematiche di salute da lei avute.

Francesca De André e il rapporto col padre Cristiano

Durante il pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, Francesca De André ha parlato con Caterina Balivo del rapporto con suo padre Cristiano e di come, in realtà, tra loro non ci sia più alcun legame.

In questo senso, pare che pure tra suo fratello e il genitore le cose non vadano bene e sarebbero dovute al passato e alle problematiche di salute avute dalla ragazza.

Francesca De André

La De André ha raccontato: “Mio fratello non parla più con mio padre proprio perché non è riuscito nemmeno ad interessarsi quando io ero in ospedale e ho avuto delle masse tumorali”. E ancora: “Lui non si è interessato di me. Anzi. Tra le altre cose so che si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave. Io in realtà purtroppo non posso avere alcuna parola amorevole verso di lui che, onestamente, faccio fatica a chiamare padre. Da quanto non ci parlo? Non me lo ricordo”.

Il commento a livello artistico

Parlando a ‘La Volta Buona‘, la ragazza ha aggiunto un parere anche a livello artistico facendo delle precisazioni: “Dal momento in cui mi viene chiesto di questo continuo riproporre le canzoni di mio nonno, io ho risposto. Il senso è che dovrebbe coltivare di più il suo. […]. Io di certo non ho modi per dire le cose però…”.