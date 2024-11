“Tutta la verità”: Briatore fa chiarezza sulle nozze bis con la Gregoraci

Si parla di matrimonio bis tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ma come stanno davvero le cose? Arriva la risposta.

Un riavvicinamento notevole c’è stato e si è visto. In realtà, però, tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci il rapporto è sempre stato piuttosto positivo e affettuoso anche dopo la fine della loro storia d’amore considerando, ovviamente, anche il figlio avuto insieme, Nathan Falco. Ad ogni modo dei due si è tanto chiacchierato a proposito di un possibile matrimonio bis. A fare chiarezza, adesso, ci ha pensato l’imprenditore.

Briatore e le nozze bis con la Gregoraci: le parole

Tutto è nato a seguito di un fuorionda a ‘Questioni di stile’ condotto da Elisabetta Gregoraci su Rai 2. La donna e Flavio Briatore erano stati protagonisti di uno scambio di battute a proposito anche delle nozze.

La bella showgirl si era mostrata indispettita all’idea che l’uomo potesse risposarsi. Da qui una serie di voci che hanno dato i due pronti al matrimonio bis.

Flavio Briatore

A voler chiarire, però, una volta per tutte la situazione tra i due è stato l’imprenditore con alcuni virgolettati a Oggi che non lasciano troppo spazio ad interpretazioni.

Il buon Flavio ha spiegato che non sarebbe in programma alcuna unione bis: “Nessun matrimonio in vista“, ha garantito. E sulla Gregoraci: “Per me Elisabetta è famiglia”, ha aggiunto.

Le parole della Gregoraci

Il commento di Briatore, soprattutto quello in cui definisce la Gregoraci “famiglia”, è stato l’ennesimo punto di conferma riguardo il rapporto speciale tra i due.

Sull’argomento era stata la stessa showgirl a dire qualcosa alcune settimane fa a ‘La Volta Buona‘: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero”.