Marina La Rosa e i guadagni: “Tutto cash, spargevo i soldi sul letto”

Tornata protagonista in televisione con La Talpa, Marina La Rosa si racconta tra passato e presente con focus sui guadagni avuti e non solo.

Sono passati diversi anni da quando Marina La Rosa aveva preso parte al Grande Fratello diventando, in un certo senso, un personaggi di spicco del piccolo schermo. Successivamente a quella esperienza, però, al netto di un iniziale periodo di boom, per lei c’è stato un down. Adesso, rieccola in tv come concorrente de La Talpa e protagonista di una interessante intervista a Oggi.

Marina La Rosa, i guadagni post Grande Fratello

Intervistata dal settimanale Oggi, citato anche da diversi media, Marina La Rosa è tornata a parlare della sua esperienza sul piccolo schermo. Inizialmente come concorrente del Grande Fratello e poi come “attrice”.

La donna ha ammesso di aver guadagnato in passato davvero tanti soldi ma che, allo stesso tempo, quel periodo di grande successo sia stato non esattamente positivo.

Marina La Rosa

La donna ha raccontato come sia cambiata la sua vita post GF: “L’impatto fu violentissimo. Ti diverti, ma sperimenti una forte dissonanza tra la vecchia vita e quella nuova, perché in mezzo non ci sono stati gavetta, dei meriti. Solo 72 giorni in una Casa”.

Relativamente ai guadagni si parla anche di circa 50 milioni di lire per una serata in discoteca: “Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi. Le guardavo in silenzio, a volte le spargevo sul letto dell’albergo: dicono che porti male, e infatti non è rimasto niente. Vengo da una famiglia normale, tutti quei soldi per un’ora di moine erano destabilizzanti”.

La carriera da attrice e le avances rifiutate

Ma la bella Marina, fin dalle prime battute al GF e anche dopo, ha dovuto fare i conti nella sua vita anche sulla figura di “gatta morta” che le è stata appiccicata in quel periodo. Una situazione di cui ha risentito anche in ambito professionale.

“Ogni volta che facevo un incontro per un film, purtroppo, il mio ‘stigma’, la mia fama di ‘gatta morta’ arrivava insieme a me e tutti, produttori, attori e registi, erano convinti che mi avrebbero portato a letto con uno schiocco di dita”, ha dichiarato la La Rosa. “Succede una, due, tre volte: alla quarta molli. Senza denunciare, perché non erano i tempi […]”.