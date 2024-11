Chiara Ferragni a Belve: Francesca Fagnani esce allo scoperto

Potrebbe esserci presto una apparizione in tv per Chiara Ferragni: l’imprenditrice potrebbe essere tra gli ospiti di Belve con Francesca Fagnani.

Sempre molto chiacchierata, Chiara Ferragni torna protagonista delle cronache mondane e di spettacolo ma questa volta non per un nuovo amore o qualcosa che riguarda l’ex marito Fedez, bensì per quella che sembra poter essere una sua prossima apparizione in televisione. Dove? A Belve, ospite di Francesca Fagnani su Rai 2…

Chiara Ferragni a Belve: l’apertura di Francesca Fagnani

Da tempo si vociferava della possibilità di vedere Chiara Ferragni ospite di Belve e di Francesca Fagnani su Rai 2.

Detto, fatto. La conduttrice della trasmissione, infatti, avrebbe confermato quantomeno l’intenzione di provare ad invitare l’imprenditrice digitale e anche di averla sentita.

Francesca Fagnani

In un’intervista rilasciata a Giovanni Ferrari su Grazia e riportata da diversi media, ecco la Fagnani uscire definitivamente allo scoperto e rivelare di aspettare la Ferragni negli studi di Belve. La conduttrice, però, non ha dato alcuna informazione dettagliata se non alcune brevi dichiarazioni: “Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando ma penso che verrà“.

I temi dell’intervista e il “precedente”

In attesa di capire se la conduttrice riuscirà a convincere la Ferragni a prendere parte alla nuova edizione di Belve, la Fagnani può comunque vantare l’ospitata di Fedez lo scorso anno.

In quella occasione il rapper aveva raccontato apparentemente in modo molto sincero ed emozionato diversi aspetti della sua vita privata e lavorativa con dettagli, anche molto emozionanti, relativi appunto al matrimonio, ora terminato, proprio con l’influencer e imprenditrice digitale.

Staremo a vedere se in questa stagione ci sarà spazio per la bella Chiara e soprattutto, in caso di “si”, quali saranno i temi che affronterà. Le domande “piccanti” e “scottanti” da parte della conduttrice sul caso pandoro e sul divorzio, siamo sicuri, non mancheranno…