È sicuramente l’uomo del momento in casa Rai ma Stefano De Martino non è immune a satira e prese in giro a lui, evidentemente, poco gradite…

Al timone di Affari Tuoi da questa stagione su Rai 1, Stefano De Martino è senza dubbio uno dei cavalli di razza della tv di Stato. Eppure, al netto dei commenti estremamente positivi sul suo conto, anche lui non è immune da satira e ironia. Chiedere, per esempio, a Tv8 e al programma GialappaShow dove è presente appunto una imitazione esilarante del conduttore che, però, non andrebbe troppo a genio al diretto interessato.

Stefano De Martino e la reazione alla sua imitazione

Secondo quanto si apprende da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, pare che l’imitazione di Stefano De Martino al programma di Tv8 GialappaShow non sia andata a genio al diretto interessato.

Il presentatore avrebbe storto il naso e, sebbene riconosca la bravura dell’imitatore, Luigi Esposito, non avrebbe troppo gradito.

Stefano De Martino

“Nonostante l’apprezzamento da parte del conduttore napoletano, nei corridoi di Mamma Rai si sussurra che De Martino non abbia in realtà fatto i salti di gioia per l’esibizione del collega che lo rappresenterebbe come una sorta di ‘velino’ un filo vanesio e irraggiungibile”, si legge sulle pagine di Oggi.

Il cambiamento del conduttore

Non solo. Tra gli altri dettagli legati al presentatore di Rai 1, anche alcuni aspetti di cambiamento che ci sarebbero stati. “Da quando macina ascolti nel preserale di Rai 1 appare quasi inavvicinabile”, si legge ancora. “Non si concede ai media, centellina le sue apparizioni mondane ed è, come ogni star che si rispetti, circondato e protetto da un vero e proprio plotone di collaboratori che filtrano ogni suo contatto con l’esterno”.

Sarà davvero così? Chi lo sa. Ad ogni modo i telespettatori possono scegliere cosa guardare, se l’originale ad Affari Tuoi o l’imitazione, decisamente azzeccata, su Tv8. In entrambi i casi non si sbaglia…