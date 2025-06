Fabio Volo è un po’ l’eroe romantico dei giorni nostri: dai libri alle trasmissioni radiofoniche, sono tante le frasi da lui proposte. Scopriamo le più belle!

È come se riuscisse a dire sempre la cosa giusta nel momento giusto: forse è per questo motivo che Fabio Volo è tra gli scrittori e i conduttori più amati d’Italia. Dal forte carattere e dalle idee convinte, si schiera spesso e volentieri a favore delle donne, con frasi che le celebrano e le mettono in primo piano. Anche le frasi d’amore sono ricorrenti nei suoi libri e nelle sue dichiarazioni: che ci creda o no, sono delle vere e proprie odi all’amore vero, quello puro. Vediamo insieme le più belle!

Fabio Volo e le frasi in onore della donna

• C’è qualcosa di più bello al mondo che una donna non lo contenga già in uno sguardo?

• Le donne sono belle da respirare.

• Non è vero che le donne se la tirano: spesso non sorridono perché se lo fanno gli uomini pensano subito che ci devono provare.

• Si sa come sono le donne, se le desideri lo sentono subito.

• Le donne sono come i fiori: se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore.

Le frasi di Fabio Volo dedicate all’amore

• L’amore è come la morte: non sai mai quando ti colpirà.

• Non stare più con la persona con cui vorresti stare significa allungare la mano di notte nel buio per cercarla.

• Io ti sento. Ti sento sempre, anche quando non ci sei.

• Non importa quanto hai sofferto. Ti innamorerai di nuovo. Sarà più bello di prima. E farà più paura che mai.

• Innamorarsi è una droga, amare è una medicina.

• L’amore è un rischio che una persona si assume. Per questo il vero amore è per i coraggiosi.

• Amo le labbra: le amo perché sono costrette a non toccarsi se vogliono dire “Ti odio” e obbligate a unirsi se vogliono dire “Ti amo”.