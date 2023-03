Frasi sulla libertà: le migliori citazioni e gli aforismi sul concetto stesso di libertà, diritto e potere a cui tutti noi aspiriamo.

Cos’è la libertà? Forse un’illusione, ma quella che tutti noi inseguiamo, quella cui non possiamo non credere, quella cui dobbiamo ambire per dare un senso alla nostra vita. Non a caso sono tantissimi gli autori e i grandi pensatori della nostra storia che hanno lasciato in eredità a tutti noi frasi sulla libertà in grado di farne percepire l’importanza. Perché spesso tendiamo a sottovalutarla, o a darla per scontata, ma non c’è nulla di più fragile, di più delicato, e più bisognoso di cura nelle nostre vite. La libertà è un diritto, e dobbiamo difenderlo a ogni costo. La libertà è un potere, e non possiamo barattarlo con null’altro. Solo rendendocene conto potremo ambire, una volta per tutte, ad essere liberi fino in fondo.

Citazioni e aforismi sulla libertà

La libertà è un concetto fondamentale per la società umana. Questa parola apparentemente così semplice si riferisce alla capacità di agire e pensare autonomamente senza essere vincolati da costrizioni o limitazioni esterne. Per anni è stata oggetto di dibattito filosofico, politico e sociale per secoli e continua ad essere un tema centrale nella vita moderna.

La libertà individuale è spesso considerata un diritto per tutti noi, garantito dalle leggi e dalle costituzioni di molte nazioni, e può essere esercitata in molteplici ambiti, come il pensiero, l’espressione, la religione, o l’orientamento sessuale. Tuttavia, può essere limitata per garantire la sicurezza, il benessere e i diritti di altri individui o della collettività. L’esercizio della libertà richiede quindi responsabilità, equilibrio e rispetto per gli altri e per la legge.

Anche per questo può essere considerata un’illusione. Perché forse, totalmente liberi, non lo saremo mai. Ed è anche giusto che sia così. Per poter conoscere altri aspetti di questo diritto, ecco alcune frasi che potrebbero aiutarci ad aprire la nostra mente:

– La libertà è qualcosa che si sente nell’aria. Per me, è stato il sentire i soldati parlare inglese invece che tedesco e l’odore di vero tabacco che veniva dalle loro sigarette. (Audrey Hepburn)

– La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito. (Khalil Gibran)

– Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare. (Gandhi)

– La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica. (Ignazio Silone)

– Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri (Nelson Mandela)

– La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. (Giorgio Gaber)

– Mi chiedi cos’è la libertà? Non essere schiavi di nessuno, di nessuna necessità, di nessun accidente e conservare la fortuna a portata di mano. (Seneca)

Le migliori frasi sulla libertà personale

Quando parliamo di libertà possiamo riferirci a quella collettiva, di intere popolazioni, spesso soverchiate da agenti esterni che cercano di togliere loro ogni diritto. Ma la libertà è anche, e forse soprattutto, quella personale, che ognuno di noi esercita nel suo privato e nella vita pubblica tutti i giorni.

Una libertà sicuramente condizionata, ma di fondamentale importanza, perché senza di essa sarebbe impossibile poter definire la nostra esistenza come individui, con le proprie idee, le proprie certezze, le proprie ambizioni, i propri desideri e i propri sogni. Se stai cercando altri aforismi celebri sulla libertà, eccone un’altra raccolta che potrebbe soddisfare le tue esigenze:

– La mia libertà finisce dove comincia la vostra. (Martin Luther King Jr.)

– Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze perché l’uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. (Charlie Chaplin)

– L’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo. (Giordano Bruno)

– Libertà è il diritto di fare ciò che le leggi permettono. Se un cittadino avesse il diritto di fare ciò che è proibito, non sarebbe libertà, perché chiunque altro vorrebbe avere lo stesso diritto. (Montesquieu)

– La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si lotta per conquistarla. (Luis Sepulveda)

– Chiudete tutte librerie, se volete; ma non c’è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. (Virginia Woolf)

