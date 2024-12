Andrea Cerioli ha fatto la liposuzione: “Non ero a mio agio perché…”

L’ex volto di Uomini e Donne Andrea Cerioli ha fatto ricorso alla liposuzione per risolvere una problematica che non lo metteva a proprio agio.

In tanti lo ricordano per la partecipazione a Uomini e Donne e, successivamente, anche per quella a L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, volto molto seguito adesso sui social. Il ragazzo, da poco diventato padre insieme alla sua bellissima compagna Arianna Cirrincione, ha raccontato di aver fatto ricorso alla liposuzione per risolvere una questione che non lo metteva a proprio agio.

Andrea Cerioli e la liposuzione: il racconto

Attraverso una serie di contenuti sui social, Andrea Cerioli ha condiviso con i propri seguaci una situazione personale vissuta e che lo ha visto fare ricorso ad una mini liposuzione. L’ex tronista e naugrafo de L’Isola dei Famosi, infatti, non si sentiva a proprio agio con l’addome e ha optato per una soluzione chirurgica.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Su Instagram, il ragazzo ha pubblicato l’incontro con un noto chirurgo prima dell’intervento e ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho perso 26 chili in tre mesi”, ha detto facendo riferimento a quanto accaduto nel 2021. “Ne ho ripresi 29 in un mese. Non sono riuscito ad allenarmi, uno perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho dell’adipe localizzato che a me da fastidio”.

Andrea ha spiegato: “Il mio è una sorta di disagio, non mi metto volentieri in costume…”.

Il desiderio e il risultato

In questo senso, nei contenuti condivisi, il chirurgo ha voluto sottolineare di voler dare un addome naturale al ragazzo che ha gradito e spiegato: “La mia aspettativa è un po’ più di V- shape, leggermente più rimodellato, nel senso che da dietro ho una forma più armonica”.

Successivamente all’intervento, Cerioli si è mostrato con tanto di grande soddisfazione per il risultato ottenuto.