Martina Colombari si allena in palestra e risponde agli haters: il durissimo sfogo

Non è la prima volta che viene criticata per il suo fisico e per questo Martina Colombari ha deciso di sfogarsi duramente sui social.

Bellezza senza tempo quella di Martina Colombari che anche con gli anni che passano è sempre stupenda. Merito degli allenamenti a cui tiene molto ma che, allo stesso tempo, le hanno portato negli ultimi mesi diverse critiche da parte di qualche haters. Il motivo? La magrezza e i troppi muscoli spesso mostrati.

Martina Colombari, lo sfogo dalla palestra

Non è certo una novità che Martina Colombari finisca nel mirino degli haters. In questo caso, però, nulla riguarda il figlio Achille Costacurta. La donna, infatti, è finita sotto attacco per il suo fisico.

All’ex Miss, infatti, da tempo, al netto di una bellezza evidente, viene contestata la troppa magrezza e i troppi muscoli.

Martina Colombari

In queste ore, la stessa Martina ha deciso di rispondere con un importante sfogo con tanto di foto dalla palestra. “Sei troppo magra, sembri anoressica, sei fissata, non sei una brava madre, sei troppo ambizioza, sei fanatica, sembri un uomo… Ecc ecc ecc…”, ha esordito.

Poi con una scritta più in grande: “GLi STEREOTiPi LiMiTANTi SONO UNA FORMA Di VIOLENZA CHE NEGA L’iNDiVIDUALiTA”.

Il precedente dopo il body shaming

Già in passato, la Colombari aveva affrontato il tema delle critiche per il fisico. Al Corriere della Sera, la donna aveva detto: “Tutto questo accanimento verso la mia magrezza mi sta davvero stufando. Perché c’è body shaming. Un corpo rotondo, robusto viene tollerato; un corpo magro invece diventa un cattivo esempio”, le sue parole.

In questo senso, la bella Martina aveva aggiunto: “E mi devono spiegare perché si parla tanto di inclusione, e poi se hai un corpo magro sei sempre una che non mangia, che vuol essere magra perché si vuol sentire più bella […]”.