Una bruttissima notizia è arrivata in queste ore per Alessandro Cecchi Paone: è morta sua madre all’età di 88 anni.

Addio alla signora Paola, mamma di Alessandro Cecchi Paone. Una terribile notizia è arrivata in queste ore per il noto volto televisivo che ha perso, quindi, sua madre all’età di 88 anni. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato tramite un post Instagram condiviso in queste ore. Subito tantissimi hanno voluto mostrare il proprio affetto all’uomo.

Alessandro Cecchi Paone, morta la mamma

Un lutto molto importante nella famiglia di Alessandro Cecchi Paone. Come detto, è morta a 88 anni sua mamma, la signora Paola Maria Marini.

A rendere nota la terribile notizia è stato il divulgatore scientifico e noto volto della televisione tramite un semplice ma allo stesso tempo molto emozionante post su Instagram.

Alessandro Cecchi Paone

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Cecchi Paone ha pubblicato una foto di sua madre con scritto: “Paola Maria Marini in Cecchi Paone (8/7/36 – 27/11/24)”. Nello scatto condiviso anche un messaggio sentito: “Ciao mamma”, con tanto di emoticon di un fiore rosso.

Il cordoglio social

Immediatamente dopo la pubblicazione del post, sono stati in tantissimi a voler far sentire la propria vicinanza a Paone.

Nei commenti al contenuto condiviso, infatti, ecco diversi colleghi, amici e volti del piccolo schermo pronti a lasciare una parola di cordoglio: “Ti abbraccio amico mio”, ha scritto Giovanni Terzi.

“Condoglianze”, ha scritto invece Elisabetta Galimi. Tra i vari messaggi anche quelli di Max dei Fichi d’India, Marco Mazzoli e Luigi Di Maio.

Sotto al post non è mancato anche il commento di Simone Antolini, il marito di Cecchi Paone, che più di tutti gli è stato vicino in questo momento difficile.

Al momento non sono noti altri dettagli ma è probabile che l’uomo ne possa parlare pubblicamente sui social o in televisione molto presto.