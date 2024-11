Ballando con le Stelle, Zazzaroni svela tutto: “Ha resistito finchè ha potuto”

Arrivano curiosi retroscena su Ballando con le Stelle. A parlare è stato il giudice Ivan Zazzaroni anche sul caso Angelo Madonia…

Cosa è successo davvero a Ballando con le Stelle per quanto riguarda il caso di addio di Angelo Madonia? Dopo l’uscita di scena, a fornire nuovi dettagli è stato Ivan Zazzaroni, giudice della trasmissione di Rai 1. L’uomo è intervenuto in radio a ‘Un Giorno da Pecora’ svelando interessanti retroscena sulla vicenda.

Ballando, Zazzaroni commenta il caso Madonia

L’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle è stato sicuramente un qualcosa di inaspettato. Al netto dei toni alle volte esagerati, infatti, nella trasmissione di Milly Carlucci è stato raro vedere qualcosa di simile.

A svelare dei dettagli su quanto accaduto è stato in radio Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma, parlando a ‘Un Giorno da Pecora’.

Milly Carlucci e Paolo Belli

“Non c’entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini”, ha assicurato Zazzaroni a proposito dei motivi che hanno portato all’allontanamento di Madonia da Ballando per mano della Rai. E ancora sulla Divina, partner sino a pochi giorni fa del danzatore professionista: “Pellegrini non c’entra nulla, non si tocca. Non è stata curata adeguatamente dal ballerino”.

Zazza ha poi aggiunto con tanto di frecciatina a Madonia: “Lei, povera, ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente…“, le sue parole con riferimento alla relazione del danzatore con Sonia Bruganelli.

Il commento a caldo della Pellegrini

Nelle scorse ore, proprio su questa vicenda, era venuto a galla anche il primo commento di Federica Pellegrini: “Indipendentemente dai risultati è bello anche trovare un’affinità nella coppia lavorativa, capito? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Però diciamo che io abbozzo abbozzo. E poi mi spiace però essere sempre in mezzo a una discussione che non mi appartiene”, erano state le sue parole nel corso dell’intervista successiva all’esibizione a Ballando dove si era verificato lo scontro tra Madonia e la Lucarelli.