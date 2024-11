Si è fatta notare come attrice, ma ci sono molti lati che non conosciamo, di Valentina Nappi. Scopriamo tutto sul suo conto: la carriera e la vita privata!

Valentina Nappi: un nome che (quasi) tutti conoscono e che viene inevitabilmente associato ad un ambiente particolare. Lei è una delle attrici italiane più conosciute e cliccate del web. Ma nella sua vita c’è molto altro: è una ragazza senza dubbio disinibita, che non nasconde le sue idee anche sui temi più scottanti. Scopriamo qualche curiosità su Valentina Nappi, svelandovi tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e sulla carriera “a luci rosse”.

Valentina Nappi, chi è: biografia e carriera

Valentina Nappi è nata a Scafati il 6 novembre 1990, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, ma è cresciuta con la sua famiglia a Pompei. Dopo aver concluso la maturità artistica, si è dedicata agli studi universitari, laureandosi presso la Seconda Università degli studi di Napoli in design.

Valentina ha avuto un’adolescenza difficile: suo padre è morto quando aveva 15 anni, mentre sua madre ha fatto molta fatica ad accettare la sua libertà sessuale. In gioventù ha infatti deciso di entrare nel mondo dei film a luci rosse e lo ha fatto dalla porta principale, ovvero iniziando in un lavoro diretto dalla celebrità italiana Rocco Siffredi.

La stessa Valentina ha raccontato come la conoscenza tra i due sia nata in maniera molto semplice. Una volta capito che quello era il suo mondo, la Nappi ha inviato una mail a Rocco Siffredi, il quale, alcuni mesi dopo, l’ha chiamata per prendere parte ad un suo film.

Valentina ha così debuttato in questo mondo, una decisione che non poteva lasciare indifferenti i suoi amici e la sua famiglia. Mentre gli amici non hanno vissuto la scelta di Valentina in maniera negativa, il discorso è stato diverso per la mamma. Inizialmente si è sentita coinvolta in un vero e proprio scandalo, e solo molti anni dopo è riuscita a riavvicinarsi alla figlia, come ha raccontato a Today.

Anche i compaesani della Nappi hanno reagito in maniera plateale: la ragazza ha ricevuto tantissime minacce di morte, che si sono placate un pochino solo quando ha raggiunto una certa notorietà. Grazie al successo, Valentina Nappi si è trasferita negli Stati Uniti dove lavora a moltissime produzioni.

A proposito della sua carriera nel mondo del cinema per adulti, la Nappi ha esordito in Rocco’s POV Volume 24. Da quel momento in poi si è letteralmente lanciata in questo mondo, ottenendo grande successo e visibilità.

Nel 2012 è stata la protagonista dell’edizione italiana di Playboy, mentre l’anno seguente è stata Penthouse Pet negli Stati Uniti con tanto di cover della nota rivista. Durante la sua carriera ha lavorato con diverse case di produzione celebri, tra cui Brazzers, Dogfart, Elegant Angel, Evil Angel, Digital Playground e Jules Jordan.

Nel 2020, Valentina aveva annunciato una pausa, destando scalpore. Il motivo? Una sorta di protesta personale dopo il rifiuto da parte dei circuiti VISA e MasterCard di pagare i servizi messi a disposizione da MindGeek, che a detta della Nappi le garantisce gran parte delle sue entrate economiche.

Nonostante questo, la sua attività è proseguita in modo florido ed anche nel 2024, in occasione dell’annuncio della sua gravidanza, ha assicurato che non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo dei film a luci rosse.

La vita privata

La vita sentimentale di un’attrice a luci rosse desta sempre particolare curiosità e quella di Valentina Nappi merita di essere raccontata. È fidanzata da diversi anni con Giovanni Lagnese, che per molto tempo è stato conosciuto solo con il suo pseudonimo social (The Fartist).

Valentina e il suo fidanzato vivono una relazione a distanza, lei negli Stati Uniti e lui in Italia. Sono una coppia aperta ed i tradimenti non sono certo mancati, da ambo le parti. Anzi: Valentina sembra vivere con felicità l’avere un partner sessualmente creativo ed attivo.

Dopo circa dieci anni di relazione, nel settembre 2010 la coppia è convolata a nozze, presso il comune di Giungano, in provincia di Salerno. Le celebrazioni si sono svolte in forma privata e sono state caratterizzate dalla presenza degli sposi in abiti sgargianti, contribuendo ad attirare l’attenzione dei presenti, come rivelato da NapoliToday.it.

A fine novembre 2024, l’attrice ha spiazzato nuovamente tutti, annunciando di essere incinta: “The wait is over”, ha svelato via social, mostrando il pancione. La notizia, diventata subito virale, è stata sommersa da svariati commenti.

C’è chi, probabilmente ignorando la presenza del marito, si è domandato chi fosse il padre del futuro nascituro, e chi lo ha definito come il crollo di un mito. La Nappi, di contro, ha assicurato che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo mondo (professionale).

Chi è Giovanni Lagnese

Cosa sappiamo sul conto di Giovanni Lagnese, marito di Valentina Nappi? Le informazioni sono molto scarne, dal momento che non emergono dettagli personali e biografici, ma apprendiamo che lavora nel settore gastronomico.

Proprio insieme alla nota attrice, ha fondato Gourmet concerto, un blog che si occupa di critica culinaria in modo alternativo e che ha riscosso un grande successo online.

Secondo quanto raccontato in passato dall’attrice, i due si sarebbero incontrati alla fermata della metro di Napoli, ma in merito alla sua versione non sono mancati dubbi, mai di fatto chiariti.

Le curiosità su Valentina Nappi

– Dalle foto postate sul suo profilo Instagram, abbiamo scoperto che Valentina Nappi ha un coniglio cui è molto affezionata. Si chiama Prometeo e ha una propria pagina Instagram!

– “Valentina Nappi” è il titolo di una canzone di La MunicipàL (il duo formato dai fratelli Carmine e Isabella Tundo).

– L’attrice ha confessato di essere una grande appassionata di musica. La sua playlist? L’ha rivelata a Rolling Stone e ha sorpreso tutti. Al primo posto c’è… “A Silvia”, la poesia di Giacomo Leopardi – perché chi l’ha detto che solo quella che conosciamo noi può essere definita musica? A seguire, solo brani di musica classica: Beethoven e Bach su tutti.

– Valentina è stata protagonista di un’opera teatrale, una rivisitazione in chiave bollente della commedia “Il cilindro” di Eduardo De Filippo. La Nappi ha recitato al teatro Totò di Napoli.

– La star ha un blog nel quale parla delle sue passioni extralavorative. Sulle pagine del suo diario virtuale, Valentina racconta di viaggi meravigliosi, di buon cibo e di curiosità da tutto il mondo.

– Collabora con la rivista MicroMega che ospita i suoi articoli personali.

– Si è apertamente dichiata bisessuale e atea.

– E’ apparsa nel 2024 nel film di Michela Andreozzi, Pensati sexy, in un ruolo tutt’altro che inedito: quello di se stessa!

– Su Instagram ha un profilo particolarmente seguito e commentato, dove pubblica i suoi scatti, tra lavoro e vita privata.