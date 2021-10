Sorella dell’attrice, Elisa Barucchieri ha costruito una solida e brillante carriera sul palcoscenico intraprendendo un percorso diverso: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia!

Elisa Barucchieri è la sorella di Elena Sofia Ricci (all’anagrafe Elena Sofia Barucchieri), ed è una affermata ballerina. Ma non è tutto: è anche una grande coreografa e la sua carriera è di rilievo nel panorama internazionale. Dalle origini al successo sul palcoscenico, passando per le sfumature meno note della sua esistenza, ecco chi è tra biografia e vita privata…

Chi è Elisa Barucchieri e dove vive?

Ballerina e coreografa di successo, Elisa Barucchieri è nata a Denver (Stati Uniti), sotto il segno della Vergine, il 13 settembre 1967. È la sorella minore di Elena Sofia Ricci e, dopo la laurea al Middlebury College del Vermont con double major in Antropologia culturale e danza contemporanea, ha studiato danza contemporanea, improvvisazione e coreografia con maestri come Andrea Olsen, Penny Capbell e Peter Schimtz.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

È fondatrice e direttrice artistica di ResExtensa, compagnia di danza unica capofila di una residenza nel progetto “Teatri Abitati”. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con Richard Romagnoli e Cheryl Farone negli Stati Uniti, tra il 1988 e il 1990. Vive in Italia, in una regione che ama profondamente: la Puglia.

La vita privata di Elisa Barucchieri

Non si conosce molto della vita privata della sorella di Elena Sofia Ricci. Non sappiamo se sia single oppure no, e quel poco che è emerso si sa grazie al racconto dell’attrice. Al Corriere della Sera, proprio Elena Sofia Ricci aveva parlato della loro storia familiare. Hanno lo stesso padre, lo storico Paolo Barucchieri, e madre diversa e non sono cresciute insieme. Si sono conosciute in età adulta, ma il loro è un legame speciale.

“Un papà biologico – ha raccontato Elena Sofia Ricci – che non ho mai frequentato e ho ritrovato a 30 anni , e con lui ho conosciuto per la prima volta, appunto a 30 anni, una sorella che adoro, Elisa Barucchieri, grande danzatrice, e fratelli che ora stanno in America…“.

Elisa Barucchieri: altre 4 cose da sapere

– Su Instagram ha condiviso molti contenuti relativi alla sua attività di ballerina e coreografa.

– Nel 2007 è diventata l’unica italiana mai selezionata per la coreografia nel prestigioso progetto SiWiC ProChoreo Zürich.

– Nel 2002 ha vinto il premio “Pegaso d’Oro” al talento artistico, assegnato dalla Federazione Italiana Danza, e ha rievuto anche il riconoscimento livello Oro come insegnante di danza contemporanea.

– La sua intensa carriera l’ha portata a esibirsi in tantissimi Paesi, e ha presentato il suo lavoro coreografico in Italia,

Stati Uniti, Cina, Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Turchia, Russia, Kenya, Brasile.

Fonte foto: https://www.instagram.com/elisabarucchieri/?hl=it