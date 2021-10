Figlio di due conduttori, Lorenzo Greco ha a sua volta velleità artistiche, ma al primo posto c’è la passione per la musica!

Chissà se Carolina Stramare abbia ancora il “dente avvelenato”… Naturalmente, si fa per dire, tuttavia la vittoria della giovane a Miss Italia 2019 è passata quasi in secondo piano, per via di Lorenzo Greco, il figlio di Alessandro, conduttore di quella edizione.

È bastata una fugacissima inquadratura accanto alla madre, Beatrice Bocci, perché i social impazzissero per lui. Il pubblico femminile lo ha riempito di commenti, folgorato dalla sua bellezza. Che, in fondo, è uno degli “strumenti di lavoro” di cui si serve oggi il giovane, mentre porta avanti, in parallelo, i progetti musicali. Ecco qualche informazione sul figlio d’arte.

Lorenzo Greco: la biografia

Lorenzo Greco, classe 1998 (l’esatta data di nascita esatta non è nota) di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è il figlio dei conduttori Beatrice Bocci e Alessandro Greco. Ha studiato presso il Liceo linguistico Giovanni da san Giovanni, conseguendo il diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e Baccalauréat). Successivamente, ha ottenuto la laurea triennale in Economia e Management all’Università di Siena.

Fonte foto: https://www.instagram.com/lorenzogreco_/

A ogni modo, non pare indifferente al fascino delle telecamere. Difatti, grazie al proprio avvenente aspetto, lavora come modello con un’agenzia di moda a Firenze, la Esprit Management. Ma la sua vera passione è la musica, frontman dei TOB – The Old Blossom, una rock band alternativa, con la quale ha già inciso due album: Naked (2017) e Lunar (2018). Il gruppo è presente su Spotify, dove, tra i brani più gettonati, compaiono quelli in inglese: Big Yellow Bag, Moonshine e Naked in the Mirror.

Nonostante sia stato musicalmente educato all’ascolto di artisti del calibro di Pino Daniele e Barry White, nel corso della crescita ha avuto modo di sviluppare i gusti personali, che virano su un mix di indie rock, folk e soul.

Ad aprile 2021 ha annunciato l’ingresso nel roster di Lab Artist Management, agenzia di cinema di Chiara Luparini.

Lorenzo Greco: la vita privata

Lorenzo Greco vive tuttora a San Giovanni Valdarno, e si professa single, anche se le corteggiatrici non gli mancheranno di certo. Attivo su Instagram, resta sconosciuto il suo patrimonio.

4 curiosità su Lorenzo Greco

– Aveva 17 anni e mezzo quando sentì passare in radio Take me church di Hozier: scattò il colpo di fulmine. Quella canzone gli ha aperto un mondo musicale, fin lì mai seguito con interesse.

– Scrive i pezzi soprattutto in inglese, sicché è una lingua che cambia parecchio a livello di suono rispetto all’italiano.

– Entrambi i genitori sono stati partecipi dell’evoluzione artistica. Papà Alessandro preferirebbe si dirottassero su altre sponde, anziché il rock alternativo, e in italiano. Pur consapevoli delle difficoltà, intendono perseguire la strada intrapresa perché altrimenti non sarebbero loro stessi.

– Il Live at Sin-è, EP di Jeff Buckley, gli ha lasciato particolarmente un segno.