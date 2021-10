Conosciamo meglio Diego Tavani: tutto quello che abbiamo scoperto su uno dei protagonisti del trono “Over” di Uomini e Donne.

Si chiama Diego Tavani e si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo partecipando al trono Over di Uomini e Donne. Il giovane cavaliere ha fatto il suo ingresso nella trasmissione condotta da Maria De Filippi nella stagione televisiva 2021-2022 ma subito ha fatto parlare di sé e delle sue frequentazioni. Alcune infatti delle sue conoscenze, sono finite spesso al centro delle studio e oggetto di polemiche ma proviamo a scoprire qualcosa di più sul suo conto. Chi è veramente Diego Tavani: quanti anni ha, da dove viene, cosa fa nella vita privata e piccole curiosità.

Chi è Diego Tavani

Sulla biografia di Diego Tavani sappiamo solamente che è nato a Roma nel 1978 ma non sappiamo a quale segno zodiacale appartenga. Sul suo percorso di studi invece, è noto che ha conseguito il diploma in ragioneria e che subito dopo è entrato nel mondo del lavoro.

Diego Tavani, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda la vita privata del cavaliere di Uomini e Donne sappiamo che vive a Roma e che la sua famiglia possiede un bar tabaccheria di proprietà situato nel quartiere San Giovanni della Capitale. Dal punto di vista sentimentale invece, si è dichiarato single nel 2021 alle telecamere di Canale 5 ma ha anche confessato che la sua condizione in buona parte è anche sua responsabilità.

Diego ha infatti dichiarato che a volte non ha avuto il coraggio di ascoltare i consigli e che in passato è stato sposato ma non abbiamo informazioni sulla sua ex moglie sappiamo però, che dalla loro unione è nato un figlio che si chiama Leonardo.

Diego Tavani a Uomini e Donne

A Uomini e Donne abbiamo visto Diego frequentare alcune dame del parterre e fra queste anche Ida Platano insieme alla quale il cavaliere si è concesso anche una romanticissima serata ai castelli romani e dove fra i due è scattato anche un bacio.

Diego Tavani, 5 curiosità

– Diego Tavani è un grande appassionato di calcio e parrebbe essere tifoso della Lazio.

-Fra le sue passioni ci sono anche le barche e le auto.

-Ama gli animali e possiede anche un cane.

-Non sembra avere tatuaggi visibili sul corpo.

-Ha un profilo social su Instagram.

