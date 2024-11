Una terribile notizia ha scosso in queste ore Kate Middleton: è morta Liz Hatton, la giovane che aveva ispirato la Principessa durante la lotta contro il cancro.

Sono ore di grande dolore anche per la Famiglia Reale con particolare focus per Kate Middleton. Infatti, è morta a 17 anni, Liz Hatton, la giovane aspirante fotografa che lo scorso ottobre aveva incontrato a Windsor proprio la Principessa del Galles. All’epoca il toccante abbraccio tra le due, entrambe in lotta contro un tumore, aveva fatto il giro del mondo.

Morta Liz Hatton che aveva ispirato Kate Middleton

È morta di cancro Liz Hatton, la 17enne aspirante fotografa che lo scorso ottobre aveva incontrato a Windsor Kate Middleton. Quel faccia a faccia era diventato virale in quanto le due donne si erano abbracciate in modo decisamente toccante.

Kate Middleton

Entrambe, infatti, condividevano la lotta contro un tumore. A circa un mese da quella foto, però, ecco arrivare la notizia più triste: la ragazza non ce l’ha fatta. “La nostra incredibile figlia Liz è morta nelle prime ore di questa mattina”, ha scritto su X la madre, Vicky Roboyna. “È rimasta determinata fino alla fine. Anche ieri stava ancora facendo progetti. Siamo molto orgogliosi della gentilezza, dell’empatia e del coraggio che ha dimostrato nell’ultimo anno. Non era solo una fotografa fenomenale, era la persona migliore e la figlia e sorella maggiore più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare”.

Il messaggio di cordoglio dei Principi del Galles

La morte della Hatton che aveva ispirato la Principessa del Galles è stata un duro colpo proprio per Kate. Infatti, via social, lei e William hanno deciso di condividere un messaggio di cordoglio: “Siamo davvero molto dispiaciuti nell’apprendere la notizia della morte di Liz. E’ stato un onore conoscere una ragazza così coraggiosa”, hanno sottolineato il Principe e la Principessa del Galles mandando poi un caloroso abbraccio d’affetto alla famiglia della giovane vittima.