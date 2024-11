Amici, Daniele si arrabbia con i compagni: “Non mi dici così se…”

Piccole scintille ad Amici dopo la gara dei ballerini giudicata dai cantanti. Alcuni voti e certi commenti non hanno fatto piacere a Daniele.

Si avvicinano i momenti chiave per andare avanti nella scuola di Amici e anche le piccole cose possono fare la differenza. Anche nella complicità e nei rapporti con i compagni che, soprattutto per il ballerino Daniele, in queste ore non sono stati ottimali. Infatti, nel corso dell’ultimo daytime, il danzatore è stato coinvolto in una gara votata dai cantanti ma l’esito non lo ha soddisfatto…

Amici, la gara tra ballerini votata dai cantanti

Esattamente come accaduto per i cantanti, anche i ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi sono stati chiamati per una esibizione giudicata dai compagni dell’altra materia.

Scelti per l’occasione Daniele, Dandy e Alessio. I ragazzi si sono esibiti e i loro compagni hanno dato i voti.

La classifica è stata poi resa pubblica e ha visto Alessio trionfare nelle preferenze, seguito da Dandy, da poco entrato nella scuola, e per ultimo Daniele che, però, non ha ricevuto alcun voto.

Proprio questa situazione lo ha indispettito anche a fronte di certe dichiarazioni arrivate poco dopo da chi era stato chiamato a giudicare. Molti compagni, infatti, gli hanno fatto i complimenti che, però, stonavano con le preferenze mostrate.

I cantanti hanno votato e questa è la classifica della gara improvvisazione ballo! #Amici24 pic.twitter.com/Q0U2koS8z5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2024

La reazione di Daniele alla classifica

In questo senso, Daniele ha preso male non tanto la classifica quanto il fatto che chi ha dato i voti sia stato, in un certo modo “falso”.

“La cosa che a me dà fastidio, anche se poi rispondo sempre in modo ironico. Penso sia inutile che mi venga detto: ‘Sei stato bravo ecc’. Anche Trigno è venuto da me e mi ha detto: ‘Mi hai fatto venire i bridivi’. No, non ti ho fatto venire i brividi. Non mi dici cosi perché il voto non me l’hai dato. Ora so cosa vuole dire non essere votati. Sono gusti personali, ci sta…”.