“Chiude”: spunta l’indizio sulla chiusura anticipata del Grande Fratello

Cosa succede al Grande Fratello? Dalle indiscrezioni che filtrano potrebbe arrivare la chiusura anticipata del reality show.

I fan del Grande Fratello potrebbero rimanere molto delusi nelle prossime ore. Pare, infatti, che il reality show condotto da Alfonso Signorini possa chiudere in anticipo. Alle voci insistenti delle ultime giornate si sarebbe aggiunto anche un particolare indizio arrivato nelle scorse ore attraverso i social e relativo a dei possibili nuovi ingressi “bloccati”.

Grande Fratello, chiusura anticipata?

Potrebbero esserci delle novità per il Grande Fratello. In particolare sulla sua chiusura anticipata a causa degli ascolti non ottimali.

Da alcune settimane, infatti, si rincorrono voci riguardo allo stop per il reality show che, fatta eccezione per qualche puntata, non sembra aver rispettato le attese.

Alfonso Signorini

Il programma condotto da Alfonso Signorini sta facendo registrare dati di share non graditi e attesi andando a perdere molto spesso il confronto con altri programmi della prima serata anche delle altre reti rivali.

In questo senso, il destino del GF potrebbe essere lo stesso de La Talpa che ha chiuso in anticipo per una questione di share accorpando le ultime puntate in una.

L’indizio social

A dare maggiore credibilità a certe voci sulla possibile chiusura anticipata del GF è arrivato anche il messaggio dell’esperta di gossip Deianira Marzano che facendo eco alle indiscrezioni in questo senso ha aggiunto un dettaglio che potrebbe essere un indizio.

Rispondendo ad un utente che le chiedeva se Sara Pilla sarebbe entrata nella Casa, la Marzano ha risposto: “Inizialmente dovevano entrare nuovi concorrenti, ma visto che il GF sta registrando ascolti davvero bassi e non sta andando come previsto, si parla di una possibile chiusura anticipata. Per questo, non penso che alla fine li faranno entrare“.

Staremo a vedere se davvero il GF chiuderà in anticipo o meno. Possibile che Signorini possa trovare quel guizzo vincente per andare avanti.