“Un peluche portafortuna”: Giulia Stabile finisce nel mirino della critica

Dopo la puntata di This is Me su Canale 5, aspro commento giornalistico (ma anche di qualche haters) ai danni di Giulia Stabile.

L’abbiamo vista protagonista di Amici di Maria De Filippi con ogni lato del suo carattere emerso a tuttotondo. Impossibile non apprezzarla, almeno così sembrava prima della puntata di ‘This is Me’ su Canale 5 nella quale Giulia Stabile è stata ospite nelle scorse ore. La ballerina, infatti, in un commento giornalistico da parte del Corriere della Sera, ha ricevuto un 4 in pagella e qualche parolina non certo troppo affettuosa.

Le critiche a Giulia Stabile definita “peluche portafortuna”

Al termine della puntata di ‘This is Me’ sono arrivati alcuni commenti delle testate giornalistiche. In particolare per il Corriere della Sera, la presenza di Giulia Stabile è stata da 4 in pagella. Ma non solo. Il parere sulla ballerina, non tanto sulle sue doti indiscusse, è stato negativo.

“Vincitrice dell’edizione 2021 in qualità di ballerina, oramai da quel dì Giulia Stabile è in tv una sottospecie di pupazzetto a molla, una mascotte, un peluche di quelli con la ‘tenerissima’ risatina registrata che parte appena si schiaccia l’apposito pulsante. L’apposito pulsante della ventiduenne, però, forse per un difetto di fabbricazione, è come se fosse perennemente premuto”. Sono queste le parole che si leggono sul Corriere.

Tra i vari passaggi del commento e della pagella alla serata della ballerina ne spicca anche un altro: “[…] Toffanin ne sottolinea ogni cinque parole l’estrema dolcezza, la definisce ‘conduttrice’ per il ruolo di riserva in panchina al tavolo di ‘Tú Sí Que Vales’ e tutti la trattano come se fosse una sorta di portafortuna […]”.

L’odio social e la replica della ballerina

Oltre a questo commento, però, durante la puntata di ‘This is Me’, alcuni haters social hanno criticato la ballerina. Proprio Giulia, però, in questo caso è intervenuta a replicare: “Grazie anche a chi cerca di difendermi dall’odio degli haters ahaha, ma non ce n’è bisogno. Non creiamo altro odio, ce n’è già fin troppo al giorno d’oggi (e comunque si attaccherebbero anche a questo). Mi basta l’amore che mi dimostrate e che spero di riuscire a ricambiarvi”.