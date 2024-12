La modella Bianca Balti continua la sua lotta contro la malattia e ha ricevuto in queste ore un inatteso gesto di sostegno da parte di un fan.

Bianca Balti, una delle top model italiane più amate, sta affrontando un momento difficile nella sua vita. La modella, nota per la sua carriera internazionale e il suo carisma, ha rivelato di essere in cura per un tumore ovarico al terzo stadio, una diagnosi che richiede forza, resilienza e un supporto immenso, non solo dalla famiglia ma anche dai fan che l’hanno sempre seguita con affetto. L’ultima conferma è arrivata dal messaggio inatteso ricevuto in queste ore…

Bianca Balti, il messaggio sul parabrezza dell’auto

La battaglia che sta portando avanti Bianca Balti contro il brutto male è ormai diventata di dominio pubblico. La stessa modella ha scelto di condividere praticamente tutto di questo suo momento e in questo senso spicca il recente messaggio d’affetto trovato sul parabrezza della sua auto.

Bianca Balti

Tra i tanti gesti di affetto ricevuti, come detto, in queste ore, uno in particolare ha colpito Bianca e ha toccato il cuore dei suoi fan. Sul parabrezza della sua auto, un fan le ha lasciato un biglietto che recitava: “Sei una forza della natura Bianca, non ti arrendere! Buon Natale”.

Un messaggio breve ma potentissimo, che incarna il calore umano e il sostegno che Bianca ha saputo raccogliere intorno a sé in questo momento di sfida.

La reazione della modella

A raccontare quanto accaduto, come detto, è stata la diretta interessata con una storia su Instagram. La Balti ha scelto di far vedere il messaggio accompagnandolo con una emoticon di cuore formato con le mani in segno di gratitudine.

La modella, che si sta sottoponendo a terapie intensive, non ha mai smesso di affrontare la sua malattia con la stessa determinazione che l’ha resa una delle personalità più ammirate nel mondo della moda. Bianca ha anche utilizzato la sua visibilità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca sul cancro, trasformando una sfida personale in un messaggio di forza collettiva.

Il biglietto lasciato sul parabrezza è solo l’ultimo esempio dell’ondata di affetto che la donna sta ricevendo da ogni parte del mondo. Alla Balti, a questo punto, va l’augurio di un Natale sereno e di una pronta guarigione, con la certezza che la sua forza interiore sarà, ancora una volta, la sua più grande alleata.