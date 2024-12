Taylor Mega, gli uomini vanno nel pallone con lei: “Colpa dell’ansia da prestazione”

Curiose rivelazioni piccanti da parte di Taylor Mega che ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e intima…

Protagonista nel podcast ‘MySecretCase’, Taylor Mega ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata. In particolare, l’influencer si è sbilanciato affrontando alcune tematiche intime legate, appunto, ai rapporti sotto le coperte con gli uomini che, spesso, a detta sua, soffrono di ansia da prestazione e, quindi, la deludono…

Taylor Mega e l’ansia da prestazione sotto le coperte

La bellissima Taylor Mega, ospite nel podcast ‘MySecretCase’, ha raccontato alcune curiosità davvero particolari e piccanti legati alla sua sfera intima. Nel dettaglio, tra i primi passaggi dell’intervista, l’accento è stato posto sull’ansia da prestazone sotto le coperte. “Io la subisco, purtroppo il 99% dei partner alla prima volta…”, ha raccontato la giovane donna.

“Problema, non posso avere partner occasionali per colpa dell’ansia da prestazione. Cioè, la prima volta, seconda terza… Uhm…”, ha proseguito ancora la Mega che come spesso le accade è senza filtri e parla in modo molto diretto.

I dettagli piccanti da donna…

Non ci sono segreti per Taylor che ha svelato ulteriori dettagli privati. “Tutto quello che rientra nella sfera se**uale, nella consensualità ben venga“, ha spiegato. “Una cosa sottovalutata del sesso? Le mani, tutto inizia con le mani, fondamentale”, ha aggiunto.

Il discorso diventa ancora più esplicito quando si parla dell’utilizzo di sex toys. Ricevendone uno dalla sua intervistatrice, Norma Rossetti, la Mega ha detto: “Ah, Salvatore”, facendo riferimento al nome dato all’oggetto per il piacere femminile.

“Ho un sacco di amiche che ancora oggi mi ringraziano per avergli fatto scoprire ‘Salvatore’…!”, ha detto. “Penso sia una cosa che tutte le donne dovrebbero avere e saper utilizzare perché salva la vita. Donne a casa dovete averlo, poi mi ringrazierete e mi penserete sempre!”, ha dichiarato ancora la Mega.