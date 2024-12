Commento pro Fedez: arriva la risposta secca di Chiara Ferragni

Curioso siparietto social tra un utente e Chiara Ferragni. Al commento pro Fedez, l’imprenditrice digitale ha risposto in modo inatteso.

La storia tra Chiara Ferragni e Fedez, probabilmente, non finirà mai. I Ferragnez, infatti, nel bene o nel male, hanno fatto impazzire, in positivo, un’intera generazione se non di più. In questo senso, dopo la loro separazione c’è chi ha preso le parti del rapper e chi, invece, quelle dell’influencer. Proprio ad un utente schieratosi dalla parte di Federico tramite un commento social, l’imprenditrice digitale ha deciso di rispondere.

Chiara Ferragni risponde ad un commento pro Fedez

Sebbene non ci siano notizie sui rapporti attuali tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la separazione, i fan della ex coppia sembrano essere abbastanza schierati.

Qualcuno sostiene la posizione del rapper e qualche altro quella dell’imprenditrice digitale. Curioso quanto accaduto su TikTok nelle ultime ore…

Fedez

Come riferito da Novella 2000, infatti, sotto ad un recente video condiviso su TikTok dalla Ferragni, un utente ha lasciato un commento emblematico: “Sempre team Fedez, mi dispiace amo“.

Una frase decisamente a favore di Federico che, però, ha trovato l’inattesa risposta della bella Chiara. La Ferragni, infatti, ha risposto: “Contento tu”.

Le nuove vite di Chiara e Federico

Al momento non sappiamo esattamente in che rapporti siano rimasti gli ex Ferragnez. Quello che è certo, è che entrambi stiano provando ad andare avanti. Da una parte Chiara sembra aver ritrovato la felicità con Giovanni Tronchetti Provera con il quale le cose sembrano essere serie.

Dall’altra Federico sarebbe stato pizzicato con una nuova fiamma. In questo caso, però, nessuna conferma ufficiale e soprattutto ben pochi dettagli sulla sua identità.

Gli ex Ferragnez, quindi, stanno provando ad andare avanti senza dimenticare la cosa più importante che li legherà per tutta la vita: i loro figli, Leone e Vittoria. In questo senso la loro storia non finirà mai, per la gioia dei fan, di Chiara e dello stesso Federico…