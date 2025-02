Ecco quanto guadagna Gianni Sperti, l’ex ballerino diventato uno degli opinionisti fissi di Uomini e Donne.

Chi guarda quotidianamente Uomini e Donne sa bene che uno dei protagonisti principali del dating show, oltre ovviamente ai tronista e ai corteggiatori, è Gianni Sperti. L’ex ballerino è infatti uno degli opinionisti fissi del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: nel 2003 è entrato nel cast di Uomini e Donne e da quel momento è sempre stato presente in studio, dove lo possiamo vedere al fianco di Tina Cipollari e di Tinì Cansino.

Gianni Sperti: i programmi dove è presente

Ma la notorietà di Gianni Sperti non è dovuta solamente alla presenza fissa all’interno del cast di Uomini e Donne, in TV lo abbiamo potuto vedere come ballerino in numerosi programmi (tra cui Amici di Maria De Filippi) e anche nella fecondazione edizione del reality show La talpa che, tra l’altro, vinse.

Quanto guadagna Gianni Sperti

Ma Gianni Sperti quanto guadagna per il suo ruolo da opinionista di Uomini e Donne? Le cifre del suo compenso le ha rivelate il settimanale Diva e Donna: secondo quanto riportato dalla nota rivista, il suo cachet sarebbe compreso tra i 2.000 e i 4.000 euro per ogni registrazione in studio.

Ricordiamo che le varie puntate di Uomini e Donne non vengono trasmesse in diretta ma, due vote alla settimana, si tengono le registrazioni di varie puntate che poi vengono divise e mandate in onda su Canale 5. Questo significa che Gianni Sperti guadagna ogni settima tra i 4.000 e gli 8.000 euro, al mese il suo cachet oscilla quindi tra i 12.000 e i 32.000. Non male, considerando anche che il suo lavoro da opinionista a Uomini e Donne è, come abbiamo detto in precedenza, di appena un paio di giorni alla settimana.